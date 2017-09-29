Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçından notlar

Onur ATIŞ / MANİSA, (DHA) - Süper Lig\'in 7\'nci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor\'la deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe\'de sakatlığı yüzünden Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen stoper Martin Skrtel ilk onbirde sahaya çıkarken, cezalı Luis Neto, İsmail Köybaşı ve Josef de Souza görev alamadı. Sakatlıkları süren Nabil Dirar ve Robin van Persie de kadroda olmayan isimlerdi. Teknik direktör Aykut Kocaman Neto\'nun yokluğunda stoperde yine Neustadter\'e forma verirken, Souza\'nın yokluğunda da orta alanda Mehmet Topal şans buldu.

Ev sahibi Akhisarspor\'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmazken, yeşil-siyahlıların teknik direktörü Okan Buruk, geçen hafta deplasmanda 2-0 kaybedilen Atiker Konyaspor maçının onbirini bozmadı. Akhisaspor, Fenerbahçe randevusu öncesi Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda 3 lig maçını da kazandı. Ege temsilcisi evinde Demir Grup Sivasspor\'u 1-0, Kasımpaşa ve Karabükspor\'u 2-1 yendi. Fenerbahçe ise bu sezon deplasmanda hiç yenilmedi. Ligin ilk haftasında İzmir\'de Göztepe ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği\'ni dışarıda 2-1, Alanyaspor\'u 4-1 mağlup etti.

Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçına futbolseverler çok ilgi göstermedi. Kale arkasında yaklaşık 750 Fenerbahçeli maçı takip ederken, 4 bine yakın Akhisarspor\'a gönül veren taraftar da karşılaşmayı takip etti.