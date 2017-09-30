Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe: 1-0

Onur ATIŞ / MANİSA, (DHA)

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Kemal Yılmaz (xx), Asım Yusuf Öz (xx)

AKHİSARSPOR: Lukac (xxx) - Lopes (xxx), Caner (xxx), Mustafa (xx), Ömer (xx), Serginho (xxx) (Dk. 90 Aykut), Sissoko (xx), Soner (xx), Olcan (xxx), Larsson (xxx) (Dk. 75 Kadir xx), Henrique (x) (Dk. 46 Onur xxx)

FENERBAHÇE: Kameni (xx) - Isla (xx), Skrtel (x), Neustaedter (xx), Hasan Ali (x), Mehmet Ekici (x), Mehmet Topal (xx), Ozan (x) (Dk. 66 Soldado x), Valbuena (x) (Dk. 66 Alper x), Giuliano (x), Janssen (x) (Dk. 73 Aatıf x)

GOLLER: Dk. 60 Onur (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Dk. 22 Caner, Dk. 53 Sissoko, Dk. 88 Mustafa (Akhisarspor) - Dk. 11 Jenssen, Dk. 55 Skrtel, Dk. 57 Ozan, Dk. 57 Hasan, Dk. 89 Soldado (Fenerbahçe)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 82 Alper, Dk. 86 Skrtel (Fenerbahçe)

Süper Lig\'de geçen hafta Beşiktaş derbisini 2-1 kazanıp üst sıralara tırmanan Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanından eli boş döndü: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 60\'ıncı dakikasında Onur, Ege ekibi adına galibiyet golünü atan isim olurken, sarı-lacivertlilerde 82\'de Alper direkt, 86\'da ise Skrtel ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Ligdeki 2\'nci yenilgisini alan sarı-lacivertliler zirve yarışında büyük darbe yedi.

3\'üncü dakikada Janssen\'in pasına hareketlenen Giuliano, sol çaprazdan kaleyi yokladı. Top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

9\'uncu dakikada Mehmet Topal\'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top farklı şekilde üstten auta çıktı.

27\'nci dakikada Ömer soldan ortaladı, Larsson müsait durumda kafayı vuramadı.

31\'inci dakikada Fenerbahçe bu kez Mehmet Ekici ile kaleyi denedi. Mehmet\'in ceza sahasından yaptığı vuruşta top yine yandan dışarı çıktı.

44\'üncü dakikada Lopes\'in sağ kanattan ortaladığı top savunmadan sekti. Pozisyonu takip eden Larsson\'un gelişine şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

56\'ncı dakikada Mehmet Ekici\'nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Lukac topu çeldi.

60\'ıncı dakikada Akhisarspor öne geçti. Soner\'in ara pasında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Onur\'un yerden vuruşunda top Kameni\'nin altından ağlara gitti: 1-0.

67\'nci dakikada Skrtel\'de sıyrılan Serginho kaleci Kameni ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun plase vuruşunda Kameni topu ayaklarıyla çelip mutlak golü önledi.

82\'nci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Lopes\'e faul yapan Alper direkt kırmızı kart gördü.

86\'ncı dakikada bu kez Martin Skrtel kırmızı kart gördü. Topa elle müdahale eden tecrübeli stoper ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

Mücadele 1-0\'lık Akhisarspor üstünlüğüyle tamamlandı.