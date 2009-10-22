Telekulak'a takılan sürpriz isimler

Başbakan olmadan öncesi de var

İşte CD’lerde yer alanlar

Ergenekon şüphesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, dönemin KKTC Başbakanı Mehmet Ali Talat’la yaptığı telefon görüşmesinin kayıtlarının Aydınlık dergisinde yayımlanmasının ardından başlatılan adli soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında, dergide yapılan aramada ele geçirilen ses kayıtlarının tasnifi büyük ölçüde tamamlandı. Milliyet gazetesinin haberine göre, incelemeler sonunda, Erdoğan’ın Talat’ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yakın dostu işadamı Remzi Gür ve avukat Münci İnci ile yaptığı görüşmelerin de kayda alınarak saklandığı ortaya çıktı.Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıların talimatı sonrasında yapılan aramalar çerçevesinde Aydınlık dergisinin merkezinde bazı telefon görüşmelerine ait ses kayıtlarının yer aldığı CD’ler ele geçirildi. İstanbul Emniyeti’nce yapılan teknik çalışmalar sonrasında, ses kayıtlarının içinde, Erdoğan, danışmanı Cüneyd Zapsu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e ait telefon görüşmeleri olduğu anlaşıldı.Kayıtlar üzerinde başlatılan detay sorgulamaları, Erdoğan’ın, başbakan olmadan önceki bazı görüşmelerinin bile kayda alındığı ortaya koydu. Kayıtlar arasında, Erdoğan’ın başbakan olmadan önce ziyaret ettiği, Özal ailesinin eski avukatı, TÜSİAD eski İstişare Konseyi üyesi ve Yeni Yüzler Partisi Genel Başkanı Münci İnci ile yaptığı görüşmenin de bulunduğu öğrenildi.1999-2004 arasındaki dönemde yapıldığı anlaşılan telefon kayıtları arasında, Erdoğan’ın dönemin KKTC Başbakanı Mehmet Ali Talat’ın yanı sıra, Kadir Topbaş ve Remzi Gür’le yaptığı telefon görüşmelerinin bulunduğu tespit edildi.- Tayyip Erdoğan- Cemil Çiçek- Ali Babacan- Hilmi Güler- Egemen Bağış- Mehmet Ali Talat- Kadir Topbaş- Melih Gökçek- Remzi Gür (İşadamı)- Münci İnci (Avukat)- Cüneyd Zapsu- Alvaro De Soto (BM Kıbrıs?Özel Temsilcisi)- John Hanford (ABD Dışişleri yetkilisi)- Bülent Alirıza (CSIS Türkiye Temsilcisi)- Yalçın Balcı- Murat Yetkin (Gazeteci)- Serdar Denktaş- Hakan Aygün (Gazeteci)Kaynaklar, ele geçirilen telefon görüşmelerine ait ses kayıtlarıyla Ergenekon soruşturmasında adı geçen bazı şüphelilerin bağlantısı olabileceğini kaydetti. Özellikle tutuklu sanıklardan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün üzerinde durulduğu bildirildi. Tutuklu sanıklardan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek’in de özel dinleme ekibi kurduğu iddiaları gündeme gelmişti.