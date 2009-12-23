‘Telekulak’a Kaçmaz takibi

T24 - Sincan Hakimi Osman Kaçmaz, “telekulak” iddialarıyla ilgili Emniyet, MİT ve İletişim Başkanlığı yöneticileri hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırdı. “Telekulak”ı tespit eden Kaçmaz, sorumluların yargılanmasını istedi.





Yargıtay telefonlarının usulsüs dinlendiği iddialarını araştıran Sincan Birinci Ağır Ceza Mahkemesi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) iki kez arama yaptırmış, bazı dinleme kayıtlarına el koymuştu.



Kayıtlar üzerinde yapılan inceleme sonucunda bir rapor hazırlandı. Raporda, Yargıtay Birinci Başkanlığı'na ait bir numaranın yasadışı dinlendiği tespitine yer verildi.



Bu raporla usulsüz dinlemenin belgelendiği sonucuna varan Sincan Birinci Ağır Ceza Mahkemesi, MİT ve Emniyet İstihbarat Dairesi ile bu dinlemelere izin veren İletişim Başkanlığı yöneticileri hakkında dava açılmasını istedi.



Sincan Mahkemesi ayrıca, İletişim Başkanlığı’ndaki verilerin yedekleme işlemini engellediği gerekçesiyle TİB Başkanı Fethi Şimşek ve Teknik Daire Başkanı ile keşifte bulunan MİT görevlileri hakkında adli soruşturmayı engelleme suçundan soruşturma açılmasını talep etti.



Türkiye genelinde 50 mahkeme, devam eden soruşturmalarla ilgili gizliliğin ihlal edileceği gerekçesiyle İletişim Başkanlığı’ndaki incelemenin engellenmesi yönünde karar almıştı.





23 hakim için suç duyurusu



Sincan Ağır Ceza Mahkemesi, bu kararı veren 23 hakim hakkındanda da "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan işlem yapılmasını istedi.



Mahkeme, Adalet Bakanlığı’na suç duyurusunda bulundu.





Başsavcılığa da gönderildi



Mahkemenin aldığı bu kararlar, “telekulak” iddialarıyla ilgili inceleme yürüten Yargıtay Birinci Başkanlığı ile AK Parti hakkında "hukuk devleti ilkelerine aykırı eylemlerin odağında yer aldığı" gerekçesiyle soruşturma yürüten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na da gönderildi.