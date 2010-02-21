'Telekulak'a bu kez Melih Gökçek takıldı!

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Gökçek: Vekilleri fitiller, bu işi çözerim

TBMM Anayasa komisyonu Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı arasında geçtiği iddia edilen ses kaydında, geçen yıl (2009) haziran ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ABD Büyükelçiliği'ni çevreleyen yapılaşmaya ilişkin yargı kararını uygulamadığı için 'görevini kötüye kullandığı' gerekçesiyle hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istenen Gökçek, Burhan Kuzu'yu arıyor. Kayıttaki diyaloglara göre 'Yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan memur derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar hapsolunur' denilen TCK'nın 240. maddesi Gökçek için büyük bir sorun. Konuşmada da cezai hallerin süresinin azaltılması ve Belediye Başkanları'na tanınan haklar çerçevesinde hareket etme imkanı yaratılmaya çalışılıyor.Akşam gazetesinde yayınlanan, "Gökçek: Vekilleri fitiller, bu işi çözerim1" (21 Şubat 2010) başlıklı haber şöyle:Art arda gelen ses kasetlerine dün (20 Şubat 2010) bir yenisi daha eklendi. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında geçtiği öne sürülen konuşmaların kaydında oldukça ilginç diyaloglar var.Ses kaydının dün yayınlandığı sitenin adı metinozkanvadisi.com. Ses kaydına göre, geçen yıl haziran ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ABD Büyükelçiliği'ni çevreleyen yapılaşmaya ilişkin yargı kararını uygulamadığı için 'görevini kötüye kullandığı' gerekçesiyle hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istenen Gökçek, Burhan Kuzu'yu arıyor. Kayıttaki diyaloglara göre 'Yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan memur derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar hapsolunur' denilen TCK'nın 240. maddesi Gökçek için büyük bir sorun.İşte Anayasa Profesörü, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Burhan Kuzu ile Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında geçtiği öne sürülen konuşmanın dökümü:240'tan yargılıyorlar beni şimdi. 240 dediğiniz kanunda sayılmayan haller. Ben ne bileyim kanunda sayılmayan hallerin şey olduğunu abi ya.Çorba gibi maydanoz gibi bir şey işte.M.G: Abi şunu yapamaz mısınız, yani bu 240'ı 3 ay 6 aya indiremez misiniz abi ya?B.K: Cezasını mı?M.G: Evet?B.K: O zaman faydası ne öyle olunca?M.G: Abi 3 aydan 6 aya olunca, belediye başkanları bu cezayı alıyor, paraya çevriliyor, belediye başkanlığı süresi de gitmiyor. Mahkum olup içeri atsa, 2 ay gidip yatıp geliyorsun ondan sonra işine devam ediyorsun.B.K: Hıııı. 5-6 ay diyorsun, olabilir... Şu an ne kadar ki, onun şeyi.M.G: 1 seneden 3 seneye...B.K: Çok...M.G: Tabii çok abi, o kadar saçma ki, adam bankayı soyuyor 3 sene, ben 240'tan, keyfi muameleden, şundan bundan 3 sene. Olur mu böyle bir adalet?B.K: Şu anda bana gelen 140 dosya var, bizim milletvekillerinin. Aşağı yukarı 50 küsuru, 60'a yakını bu 240...M.G: Bu 240'ı, milletvekilleri hangisi, kaç tane varsa bir bana çıkartsana. Ben onları bir fitilleyeyim.B.K: Var, var ben sana listesini vereyim onun.M.G: Abi bir zahmet abi ya. Bir fitilleyeyim de 3 yıldan 6 aya indirelim bunu.B.K: Doğru, doğru bir onun üzerinde durmak lazım. Orada icabında 240'tan yargılanan milletvekilleri gidip konuşabilir.M.G: Konuşsunlar abi. Konuşsunlar arkadaş, 'böyle ceza mı olur' desinler.B.K: Bilhassa belediye başkanları için çok zor bir ceza o.M.G: Ben onun kulisini iyice de yaparım ortalığı ayağa kaldırırım. O listeyi ver bana.B.K: Veririm, veririm... Onu bir ara şey yapalım. Bu hafta bizi bu dokunulmazlıklar var.M.G: Ne yapıyorsunuz abi dokunulmazlığı?B.K: Yıl sonuna bırakacağız, başka ne yapacağız.M.G: Bırakın tabii abi ne yapacaksınız ya.B.K: Şimdi bunlara güvenilmez.M.G: Tabii abi boş verin siz.B.K: Bizim arkadaşlar 'suçum yok'... Bakan nerede kardeşim.M.G: Bravo işte meseleyi çözmüşsün.B.K: Bakan nerede kardeşim, kaldırıp atacak seni adam, bak anlamıyor zaten. Anayasanın verdiği bir hakkı niye kullanmıyorsunuz?M.G: Tabii...B.K: Git yargılan...M.G: Ben de diyorum ki, biz belediye başkanlarına da verin aynı yetkiyi? Niye vermeyecekler?