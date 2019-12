Telekulak skandalı İngiltere'yi karıştırdı

T24 - İngiltere, Başbakan David Cameron’ın basın sözcüsünün başrolde olduğu telekulak skandalını konuşuyor. News of the World gazetesinin editörlüğünü yaparken, ortaya atılan telekulak iddiaları yüzünden istifa eden Andy Coulson, bir türlü gündemden düşmeyen skandal yüzünden siyasi pozisyonundan da istifa etmek zorunda kaldı. Bu durum, Cameron’ı utandırdığı gibi gazetenin sahibi News Corp.’un yatırımlarını da olumsuz etkileyebilir.



Coulson, News of the World gazetesinde editörü olduğu 2007 yılında, kraliyet ailesi üyelerinin telefonlarını dinlediğinin ortaya atılması üzerine görevinden istifa etmişti. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Coulson’un emrinde çalışan muhabirler de kraliyet ailesi üyelerinin telefon mesajlarını dinledikleri suçlamasıyla yargılanmış ve hapse atılmıştı.



Hakkındaki iddiaları sürekli reddeden Coulson, gazetede görev yaptığı günlerde yaşanan skandal hakkında ortaya atılan spekülasyonlar yüzünden, hükümetteki görevine odaklanamadığını belirtmişti.



Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Coulson, “News of the World’deki görevimle bağlantılı olaylar hakkında haber yapılmaya devam edilmesi, Başbakan'ın danışmanı olarak göstermem gereken yüzde 110’luk performansın önüne geçiyor… Bu olaylar hakkında dediklerimin arkasındayım. Önüme bakmanın zamanı” dedi.





MEDYA PATRONU SIKINTILI



Öte yandan, News of the World’ün sahibi olan, ABD’li medya patronu Rupert Murdoch’un başında olduğu News Corp., hükümetin BSkyB televizyon şirketi için vereceği kararı bekliyor. Hükümetin, şirkete ait 12 milyar sterlin değerindeki hisseyi satın alması veya başka şirketlere teklif götürmesi bekleniyor.



Coulson’ın istifası, Murdoch ile bağları güçlü olan Kültür Bakanı Jeremy Hunt’a yönelik eleştirileri de artırdı. Hunt, BSkyB şirketinin Murdoch’a satılıp satılmaması konusunda belirleyici kişi olarak görülüyordu.



Hunt, satış aşamasında İngiltere Rekabet Komisyonu’na danışma yetkisine sahip. Kurum, teklifleri altı aya kadar erteleyip ve ihalelerin yükselmesine neden oluyor. Dahası, News Corp.’un İngiltere’de sahibi olduğu gazeteler, parlamento seçimleri döneminde Cameron’ı desteklemişti.



Westminster Üniversitesi’nden Steven Barnett, “İstifa Cameron’ın imajını etkileyecek. Ayrıca, telekulak olayının dosyası da giderek büyüyecek. Özellikle de hükümet ve Rekabet Komisyonu’nun meşruiyetinin sorgulandığı ve büyük basın kuruluşlarını hakkında soru işaretlerinin oluştuğu bir dönemde” dedi.



CAMERON SAVUNDU



Gazetedeki işinden ayrılmasının ardından, analistler Coulson’a ikinci bir şans veren Başbakan Cameron’ın verdiği kararı eleştirmişti.



Coulson’ın istifasının ardından açıklama yapan Cameron, “Benim için çalıştığı dönemde, Andy görevini tam bir profesyonellik içinde yürüttü” dedi.



Analistler ise Coulson’ın istifasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Londra’daki City Üniversitesi’nden Ivor Gaber, “Bulunduğu konum giderek savunulamaz bir hale gelmişti. Eğer Coulson tamamen suçsuz olsa bile, bu durum Cameron’ın halkla ilişkiler ve imaj açısından elde etmek istediğiyle çelişiyordu” ifadesini kullandı.



News of the World’ün karıştığı telekulak skandalı, gazete yönetiminin, editör Ian Edmondson’a yasak getirmesiyle yeniden gündeme geldi. Aktris Sienna Miller, sesli mesajlarının ifşa edildiği iddiasıyla Edmondson’u dava etmişti.



Geçtiğimiz ay, telekulak skandalı hakkında açıklamada bulunan polis yetkilileri, Coulson’ın hapse girmesine yetecek kadar delil bulunmadığını belirtti.