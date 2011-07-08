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Dünya

TELEKULAK SKANDALI GAZETE KAPATTIRIYOR LONDRA (A.A)

08 Temmuz 2011 00:31

-TELEKULAK SKANDALI GAZETE KAPATTIRIYOR LONDRA (A.A) - 07.07.2011 - İngiltere'de çok sayıda kişinin telefonlarını yasa dışı olarak dinlediği gerekçesiyle tartışmalara ve tepkilere neden olan ''News of the World'' gazetesi kapanıyor. Medya patronu Rupert Murdoch'ın oğlu, gazetenin yönetim kurulu başkanı James Murdoch yaptığı açıklamada, ''News of the World''ün son sayısının Pazar günü yayımlanacağını açıkladı. Gazete, 9 yıl önce kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan 13 yaşındaki Milly Dowler'ın, 7 Temmuz 2005 Londra terör saldırıları kurbanlarının ve Irak ile Afganistan'da ölen İngiliz askerlerinin yakınlarının telefonlarını dinlemekle suçlanıyor. İngiltere Başbakanlığı, gazetenin kapanma kararında etkisi olmadığını açıklarken, Başbakan David Cameron'ın sözcüsü konuya ilişkin bağımsız bir soruşturmanın yine de yürütüleceğini söyledi.  İngiltere'nin en çok satan tabloid gazetesi ''News of the World'', ülkede 168 yıldır basılıyor. Gazete son yıllarda kraliyet ailesinin yakınları başta olmak üzere çok sayıda kişinin telefonlarını dinlediği gerekçesiyle eleştiriliyordu.  Rupert Murdoch, sahibi olduğu ''News Corporation'' şirketi İngiltere'de, The Sun, The News of the World, The Times gazeteleri ile Sky kanalının yüzde 39'unun sahibi. Bu arada telefon dinleme skandalı nedeniyle, Murdoch'ın İngiltere'deki dijital uydu kanalı BSkyB'nin tamamını satın almasıyla ilgili ihalenin Eylül ayına kadar ertelendiği bildiriliyor.

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