Telekulak onların da sorunu

T24- Telekulak, sadece Türkiye'de değil, İngiltere'de de büyük bir sorun. İngiliz bulvar gazetesi News of the World'ün editörü ve muhabiri ünlülerin, siyasetçilerin cep telefonuna girmekten suçlanıyor.

İngiltere medyadaki telekulak skandalı ile çalkalanıyor. Ülkenin en yüksek tirajlı bulvar gazetesi News of the World'ün kıdemli bir editörü ve muhabiri daha, ünlülerin, siyasetçilerin ve kraliyet ailesinin cep telefonu mesaj kutularına girdikleri suçlamaları konusunda gözaltına alındı.

Gazete şimdiye dek 2006'da gündeme gelen telefon dinleme iddialarından başıbozuk davranan tek bir muhabirinin sorumlu olduğunu, gazetede başka kimsenin bu tür bir uygulamaya karışmadığını savunuyordu.

Polisin son soruşturmasını kendi yürüttüğü araştırma ile tetiklemiş olan Guardian, polis teşkilatı başkanının da daha önce açılmış olan soruşturmalar konusunda milletvekillerini yanlış yönlendirmekle suçlandığına ve bu nedenle baskı altında olduğuna dikkat çekiyor.