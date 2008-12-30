'Telekulak izni' 3 bürokrat yaktı

İstihbarat kurumlarına ülke genelinde telefon dinleme yetkisi verilmesine itiraz etmedikleri gerekçesiyle Adalet Bakanlığı’nın üst düzey bürokratları hakkındaki suç duyurusu, ’çok önemli’ bir kararla sonuçlandı. Yargıtay, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, yardımcısı ve Ceza İşleri Genel Müdürü hakkında, ’görevi kötüye kullanmak’tan soruşturma açılmasını istedi.



Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV), MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na ülke genelinde telefon dinleme yetkisi verilmesine itiraz etmeyerek, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle Adalet Bakanlığı yetkilileri hakkında Yargıtay’a yaptığı suç duyurusu sonuçlandı. Yargıtay 1’inci Başkanlık Kurulu, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman, Müsteşar Yardımcısı Zeki Yiğit ile Ceza İşleri Genel Müdürü Galip Tuncay Tutar hakkında, ’görevi kötüye kullanmak’tan soruşturma açılmasını istedi.



Olay nasıl başladı?



Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi üyesinin, jandarmanın tüm Türkiye’yi kendi sorumluluk sahasında izlemesine yönelik verdiği karar, Adalet Bakanlığı’nca, "yasa yararına bozma" istemiyle Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi’ne götürüldü. Daire, 4 Haziran’da, "ülke genelinde izleme yapılamayacağı" gerekçesiyle kararı bozdu. Jandarma için verilen bu karardan sonra YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, MİT ve emniyetin ülke genelini kapsayan izleme kararları hakkında Yargıtay’da yasa yararına bozma yoluna gidilmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, üçer aylık dönemler halinde alınan ve YARSAV’ın başvuru tarihinde mevcut olan kararların süresinin dolduğunu, bu nedenle yasa yararına bozulması yönünde başvuramayacağını belirtti. YARSAV, Adalet Bakanlığı’na 24 Eylül’de yeniden başvurdu ve bozma yoluna gidilmesini istedi. Adalet Bakanlığı bu yazıya cevap vermeyince YARSAV, yeni ceza yasasındaki "bozma yoluna gidilmesinin zorunluluğu"na ilişkin hükmü dikkate aldı. YARSAV, bakanlığın bu yola gitmeyerek görevde yetkiyi kötüye kullandığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, ilgili müsteşar ve müsteşar yardımcısı hakkında 3 Aralık’ta Yargıtay 1’inci Başkanlık Kurulu’na suç duyurusunda bulundu.



Yargıtay talep etti



Dokuz kişiden oluşan ve başkanlığını Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker’in yaptığı kurul, 25 Aralık’ta aldığı kararı, üç bürokrat hakkında adli ve disiplin yönünden işlem yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Bakan izin verirse adli ve disiplin yönünden soruşturma yapılacak. İzin verilmemesi durumunda YARSAV’ın Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkı bulunuyor.