'Telekulak izni' 3 bürokrat yaktı

İstihbarat kurumlarına ülke genelinde telefon dinleme yetkisi
verilmesine itiraz etmedikleri gerekçesiyle Adalet Bakanlığı’nın üst
düzey bürokratları hakkındaki suç duyurusu, ’çok önemli’ bir kararla
sonuçlandı. Yargıtay, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, yardımcısı ve Ceza
İşleri Genel Müdürü hakkında, ’görevi kötüye kullanmak’tan soruşturma
açılmasını istedi.
Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV), MİT ve Emniyet
Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na ülke genelinde telefon
dinleme yetkisi verilmesine itiraz etmeyerek, görevlerini kötüye
kullandıkları gerekçesiyle Adalet Bakanlığı yetkilileri hakkında
Yargıtay’a yaptığı suç duyurusu sonuçlandı. Yargıtay 1’inci Başkanlık
Kurulu, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman, Müsteşar Yardımcısı
Zeki Yiğit ile Ceza İşleri Genel Müdürü Galip Tuncay Tutar hakkında,
’görevi kötüye kullanmak’tan soruşturma açılmasını istedi.
Olay nasıl başladı?
Ankara
11’inci Ağır Ceza Mahkemesi üyesinin, jandarmanın tüm Türkiye’yi kendi
sorumluluk sahasında izlemesine yönelik verdiği karar, Adalet
Bakanlığı’nca, "yasa yararına bozma" istemiyle Yargıtay 9’uncu Ceza
Dairesi’ne götürüldü. Daire, 4 Haziran’da, "ülke genelinde izleme
yapılamayacağı" gerekçesiyle kararı bozdu. Jandarma için verilen bu
karardan sonra YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, MİT ve emniyetin
ülke genelini kapsayan izleme kararları hakkında Yargıtay’da yasa
yararına bozma yoluna gidilmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurdu.
Bakanlık, üçer aylık dönemler halinde alınan ve YARSAV’ın başvuru
tarihinde mevcut olan kararların süresinin dolduğunu, bu nedenle yasa
yararına bozulması yönünde başvuramayacağını belirtti. YARSAV, Adalet
Bakanlığı’na 24 Eylül’de yeniden başvurdu ve bozma yoluna gidilmesini
istedi. Adalet Bakanlığı bu yazıya cevap vermeyince YARSAV, yeni ceza
yasasındaki "bozma yoluna gidilmesinin zorunluluğu"na ilişkin hükmü
dikkate aldı. YARSAV, bakanlığın bu yola gitmeyerek görevde yetkiyi
kötüye kullandığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel
Müdürü, ilgili müsteşar ve müsteşar yardımcısı hakkında 3 Aralık’ta
Yargıtay 1’inci Başkanlık Kurulu’na suç duyurusunda bulundu.
Yargıtay talep etti
Dokuz
kişiden oluşan ve başkanlığını Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker’in
yaptığı kurul, 25 Aralık’ta aldığı kararı, üç bürokrat hakkında adli ve
disiplin yönünden işlem yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı’na
gönderdi. Bakan izin verirse adli ve disiplin yönünden soruşturma
yapılacak. İzin verilmemesi durumunda YARSAV’ın Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkı bulunuyor.