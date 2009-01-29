Telekulak, BBG evi fobisi yaratıyor

İlgisi olmayan üçüncü kişiler bile dinleniyor

Dinleme istisnai değil genel kural halini aldı

İptal edilirse neler olacak

Anayasa Mahkemesi, bugün telefon dinleme yetkisi ile ilgili 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in iptal istemi ile birlikte, "Bu düzenleme, dinleme paranoyası ve şizofrenik bir toplum oluşturmaktadır" görüşüyle 2 Ocak 2009’da dinleme yetkisinin iptali için başvuran Manisa 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin dosyasını da görüşecek.Hürriyet gazetesinin haberine göre Manisa 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, bir oto hırsızlığı davasında, Emniyet’in önüne klasör dolusu dinleme kaydı koymasının ardından Anayasa Mahkemesi’ne başvuru kararı aldı. Mahkeme, başvurusunda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK), dinlemenin dayanağı olan 1 ve 3’üncü maddelerinin, Anayasa’nın ’haberleşme özgülüğü’ ve ’özel hayatın gizliliği’ ilkelerine aykırı olduğunu iddia etti.CMK’nin 135’inci maddesinin, Anayasa’nın yanı sıra İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne (İHAS) de açık aykırılık oluşturduğu savunulan iptal başvurusunda, özetle şöyle denildi: "Dinlemeye ilişkin yasa maddesinin Anayasa’ya aykırı ve yanlış düzenlenmesi nedeniyle, haklarında dinleme kararı bulunmayan üçüncü kişiler de ‘dolaylı dinleme’ adı altında hukuka aykırı biçimde dinleme kapsamına alınmaktadır. Bu şekilde dinleme paranoyası içinde, şizofrenik bir toplum yaratılmakta, insanlarımız sürekli ‘Ya aradığım kişinin telefonu dinleniyorsa’ düşüncesi ile dinleme fobisi ve saplantısı içinde, ’Biri Bizi Gözetliyor Evi’ndeki gibi bir yaşam idame etmektedirler.Düzenlemenin üçüncü fıkrasında ise, dinlemenin sürekli uzatılmasına ve böylece bir kişinin ömrünün sonuna kadar dinlenebilmesine imkân tanınmıştır. Anayasa’ya açık aykırı bu düzenlemelerin iptal edilmesi ve insan hak ve özgürlüklerine uygun, özel hayata saygılı, haberleşme gizliliğini koruyan, haklarında dinleme kararı olmayan kişilerin dinlenmesine izin vermeyen yeni bir düzenlemenin yolunun açılması gerekmektedir. Telefon dinlemeleri, istisnai olmaktan çıkıp genel kural haline getirildi."Anayasa Mahkemesi düzenlemenin iptaline karar verirse, telekulak yetkisi veren yasa ortadan kalkacak ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) yasal dayanaktan yoksun hale düşecek, telefonlar dinlenemeyecek. Devam eden davalarda delil olarak kabul edilen dinleme kayıtları ise hukuki geçerliliğini yitirecek. Telefon dinleme konusunda, Anayasa Mahkemesi’nin olası iptal kararı ışığında silbaştan düzenleme yapılacak.