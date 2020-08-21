Telekomünikasyon sektöründe Türk -Alman evliliği

Açık Holding şirketlerinden Mikrolink Bilişim, Almanya’nın önemli telekomünikasyon altyapı şirketlerinden IGT Systenhaus AG’nin yüzde 50’sini satın alarak, Avrupa’da önemli bir adım daha attı. “IGT Mikrolink” adını alan şirketle Almanya’nın en önemli mobil operatörlerinden Deutsche Telekom ve Telefonica Deutschland’ında çözüm ortağı oldu.

Geçtiğimiz ay her iki mobil operatörüyle iş birliği anlaşması imzalayan Mikrolink, yeni şirketi IGT MIKROLINK ile tüm Almanya’da mevcut altyapıların 5G standardına yükseltilmesi, çok sayıda yeni baz istasyonunun kurulum, bakım ve fiber kablo projelerini hayata geçirecek.Ayrıca, devam eden sözleşmeler çerçevesinde onlarca tren garı, hava limanı ve stadyumda iletişim hizmeti verecek.

"Global pazarın önemli oyuncularından biri olacağız"

Telekomünikasyon alanında 20 yıllık deneyime sahip Mikrolink Bilişim, İngiltere’den Almanya’ya, Kazakistan’dan Katar’a kadar 8 şirketiyle dünyanın 16 ülkesinde faaliyet gösteriyor. Vodafone, Turkcell, Türk Telekom, Ericsson, Huawei ve Nokia gibi büyük mobil operatörlere altyapı, kurulum, bakım, denetim ve işletim hizmeti veren Mikrolink, geçtiğimiz ay da Vodafone Türkiye’nin yenilenen Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İstanbul ve Trakya bölgesi ihalesini kazanmıştı.

Mikrolink’in Almanya operasyonundan sonra yeni kurulacaklar hariç, hizmet verdiği ve sorumluluk taşıdığı baz istasyonu sayısı 40 binin üzerine çıktı. Konuyla ilgili bilgi veren Mikrolink Avrupa CEO’su Selim Kuzu, yeni yatırımlar ve projelerle global pazarda büyümeye devam edeceklerini belirterek, IGT Mikrolink’in sunduğu geniş portföyle global pazarın önemli oyuncularından birisi olacağını söyledi.

5G dönüşümünü hayata geçirecek

Kuzu, IGT Systemhaus AG’nin Almanya’da telekomünikasyon ve bilişim sektörünün köklü ve önemli şirketlerinden birisi olduğunu, bugüne kadar Deutsche Telekom, Telefonica ve Mannesmann için 20 bine yakın baz istasyonu, hava limanları, stadyumlar gibi büyük alanlarda erişim çözümleri sağlayan projelere imza attığını belirterek,şu bilgileri verdi:

“IGT şirketiyle yaptığımız evlilik her iki kurumun farklı deneyim ve yeteneklerini birleştirmesi adına çok önemli ve stratejik bir adım oldu.Bilişim ve mobil teknolojilerdeki hızlı gelişim ve dijital dönüşüm pazarda yeni fırsatlar yaratıyor.Bunları çok yakından takip ediyoruz.”

Avrupa’da ve özellikle Almanya’da IGT Mikrolink olarak, öncelikle eski altyapıların güncellenmesi, 5G sistemlerinin kurulumu ile fiber optik kablo altyapı projelerini hayata geçireceklerini söyleyen Selim Kuzu, “ Projelendirmeden kuruluma, işletmeden 24 saat bakım hizmetine ve fiber kablo uygulamasına kadar tek elden yönetimle anahtar teslim iş yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi çalıştığımız mobil operatörlerin en güvenilir çözüm ortağı olma özelliğimizi Avrupa’da da sürdüreceğiz” dedi.