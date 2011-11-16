-Telekomünikasyon gelirleri 7,27 milyar lira oldu ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Türkiye Telekomünikasyon pazarında, bu yılın 3. çeyreğinde toplam 36,39 milyar dakika mobil trafik gerçekleşirken, Telekominikasyon hizmet gelirleri 7,27 milyar lira oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), bu yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye telekomünikasyon pazarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, yılın 3. çeyreğinde elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilere 558 adet yetkilendirme verildi. Türk Telekom ve mobil işletmecilerin net satış gelirleri yaklaşık 6,03 milyar lira olurken, diğer işletmecilerin ise yaklaşık 1,24 milyar lira düzeyindeki net satış gelirleriyle birlikte toplam telekomünikasyon hizmet gelirleri yaklaşık 7,27 milyar lira olarak gerçekleşti. Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı yaklaşık 818 milyon, diğer işletmeciler tarafından da yaklaşık 162 milyon lira yatırım gerçekleştirilirken, diğer işletmecilerin yatırım/gelir oranı yüzde 13,03 oldu. Toplam mobil trafik miktarı 36,39 milyar dakika, sabit trafik miktarı ise 5,14 milyar dakika olarak gerçekleşirken, trafiğin yüzde 82,5 ile mobilden mobile giden trafik oluşturdu. 15,47 milyon sabit telefon abonesinin bulunduğu Türkiye'de penetrasyon oranı yaklaşık yüzde 21 seviyelerine düştü. Bununla birlikte ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,97 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye'nin önemli bir kesimine ulaşıldı. -Sabitten aramalar- Sabitten arama gelirleri (brüt) 1 milyar 385 milyon lira olarak gerçekleşti. Yaklaşık 900 bin kullanıcı sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecileri kullanırken, bu işletmecilerin üç aylık dönem için gelirleri yaklaşık 144,6 milyon lira oldu. STH işletmecilerinin ilgili hizmetlerdeki gelir bakımından pazar payları yüzde 22, şehiriçi trafikte STH işletmecilerinin payı yüzde 7,12 olarak, Türk Telekom'un payı yüzde 92,88 olarak gerçekleşti. -Türk Telekomda en çok borç sorgulandı- Türk Telekom şebekesinden en çok aranan kısa numara 163 (Telekom Borç Sorma), Avea, Vodafone ve Turkcell hatlarından ise 112 Acil Servis oldu. Sabit ve mobil şebekeden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya oldu. Türk Telekom'un abone başına aylık geliri 22,07 lira, Turkcell'in 21,1 lira, Vodafone'nunn 21,5 lira, Avea'nın ise 21,3 lira oldu. SMS sayısı yaklaşık 38,5 milyar adet olarak gerçekleşirken, MMS sayısı yaklaşık 36 milyona yükseldi. Konuşma gelirleri, Turkcell'in gelirlerinin yüzde 69,1'ini, Avea'nın gelirlerinin yüzde 74,0'ünü ve Vodafone'un gelirlerinin yüzde 74,2'sini oluşturdu. SMS+MMS gelirleri Turkcell'in gelirlerinin yüzde 11,2'sini, Avea'nın gelirlerinin yüzde 11,3'ünü ve Vodafone'un gelirlerinin yüzde 14'ünü oluşturdu. Data gelirlerinde ise Vodafone'da yüzde 8,2, Avea'da yüzde 10,9 ve Turkcell'de yüzde 11,6 paya sahip durumda. -Numara taşıma- Ağustos 2011 itibariyle toplam taşınan numara sayısı 35,6 milyonu aştı. Abone sayısına göre Turkcell yüzde 53,13, Vodafone yüzde 27,53, Avea yüzde 19,33 oldu. 2011 yılı Eylül ayı itibariyle Turkcell, Vodafone ve Avea'nın abone kayıp oranları sırasıyla yüzde 2,58, yüzde 3,14 ve yüzde 3,97 olarak gerçekleşti. Toplam 36,39 milyar dakika olarak gerçekleşen mobil trafik hacminin büyük kısmını (yüzde 66,49) mobil işletmecilerin kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden şebeke içi trafik oluştururken, mobil işletmecilerden diğer mobil işletmecilere doğru giden trafiğin toplam trafik içindeki payı yüzde 27,73 olarak gerçekleşti. Türkiye, 261 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile İrlanda, Norveç, İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz ve Almanya'nın üstünde yer aldı. Kasım 2011 itibariyle sabitte taşınan numara sayısı ise 116 bini geçti. Genişbant internet abone sayısı 13 milyona yaklaşırken, İSS hizmetlerinden elde edilen toplam gelir yaklaşık 859 milyon lira olarak gerçekleşti. Mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı 5 milyon 324 bin 701'e ulaştı. -Türkiye'deki 3G abonesi AB ortalamasını geçti- ''Nic.tr'' kayıtlarında 271 bin 716 adet bulunan ''.tr'' uzantılı alan adlarının yüzde 71,1'ini ''com.tr'', yüzde 9,4'ünü ''gen.tr'', yüzde 4'ünü ''gov.tr'', yüzde 3,9'unu ''k12.tr'' uzantısı oluşturdu. Türkiye'de toplam 64,8 milyon mobil abone bulunurken, yılın 3. çeyreği itibarıyla 3G abone sayısı 28,6 milyona ulaştı. 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Faturalı mobil genişbant abone sayısı 3 milyon 133 bin 289, ön-ödemeli mobil genişbant abone sayısı 2 milyon 191 bin 412 oldu. -Bilinmeyen numaralara 16 milyon çağrı geldi- TÜRKSAT'ın toplam Kablo TV abone sayısı 1 milyon 236 bin 89 olurken, Teledünya markasıyla hizmette olan sayısal kablo TV abone sayısı 409 bin 792 olarak gerçekleşti. Kablo telefon hizmetinden yararlanan abone sayısı 18 bin 309, IPTV hizmetinden faydalanan abone sayısı da 27 bin 460 oldu. Kablo internet abone sayısı 407 bin 502'ye ulaştı. Uydu haberleşme hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmecilerin toplam gelirleri yaklaşık 37,8 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Uydu platform hizmetlerinde toplam abone sayısı 3 milyon 708 bin 652'i bulurken, bu hizmete ilişkin gelirler yaklaşık 24,4 milyon lira oldu. Rehberlik hizmeti işletmecilerine gelen çağrı sayısı toplam çağrı 16 milyon 129 bin 748 olurken, toplam çağrı süresi ise 20 milyon 664 bin 339 dakika olarak gerçekleşti. Rehberlik hizmeti işletmecilerinin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 21,4 milyon lira oldu.