Telekom'dan aileye 'dahili hat'

Telekom Genel Müdürü Doany, "Wi-Phone" ile aile içinde herkese dahili numaralar vereceklerini "WİRO" servisi ile de yurtdışından internet bağlantısı ile konuşma imkânı tanıyacaklarını açıkladı.



Türk Telekom İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Paul Doany, ilk 6 ayda 1 milyar YTL net kâr eden Türk Telekom'un yeni kampanya ve uygulamalarını açıkladı. Doany'nin verdiği bilgiye göre, Türk Telekom'un "Wi-Phone" hizmeti sayesinde artık aile içinde herkesin ayrı bir dahili numarası olacak, evlerde de telefona şirketlerde olduğu gibi sesli yanıt sistemi yanıt verecek.



Sesli yanıt sistemi, arayan kişiyi görüşmek istediği kişiye yönlendirecek. Bu hizmetten yararlanabilmek için evdeki aile bireylerinin Wi-Fi destekli telefona ya da internet bağlantısı yapabilen bilgisayara sahip olması gerekiyor.



Yurtdışında internetten şehiriçi fiyatına



Doany'nin tanıttığı diğer yeni bir uygulama da "WiRO" servisi oldu. WiRO sayesinde şirket çalışanları ya da bireysel kullanıcılar, Wi-Fi destekli cep telefonları ile SIM kart takılı olmadan da telefon görüşmesi gerçekleştirebilecek. Aynı şekilde internet bağlantısı yapabilen bilgisayarlar üzerinden de tüm mobil ve sabit operatör numaralarını aramak mümkün olacak.



WiRO kullanıcılarının yurtdışındayken ev ya da iş telefonlarını gittikleri her yere yanlarında taşıyormuş gibi "uygun" fiyatlarla konuşabilecekleri, WiRO ile görüşme ücretlerinin ev ya da iş telefonu tarifesinden hesaplanacağı ve aynı telefonun faturasına yansıtılacağı bildirildi.