-TELEKOM'DAN "444'LÜ NUMARALAR" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Türk Telekom, kendi şebekesinden 444'lü numaralara doğru yapılan arama tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını, bu aramaların hala şehir içi tarifeden fiyatlandırıldığını bildirdi. Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada 444'lü numaraların, mevzuatta ''ülkenin her yerinden 7 rakam çevrilmesi suretiyle erişilen ve üzerinden çağrı merkezi, bilgi-danışma ve benzeri hizmetlerin sunulduğu numaralar'' olarak tanımlandığı belirtilerek, Türk Telekom tarafından tahsis edilen 444'lü numaraların kullanımına da mevzuat kapsamında devam edildiği ifade edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), sektördeki karışıklığı gidermek ve tüketici algısında yaşanan karmaşayı ortadan kaldırmak için, işletmecileri mevzuata uygun hareket etmeleri gerektiği (444'lü numaraların 7 haneli olarak aranması) konusunda uyardığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''444'lü numaralara, GSM şebekesi üzerinden erişildiğinde uygulanan tarifeler ve bu numaraların mobil işletmecilerin ilgili paketlerinin içinde yer alıp almaması, GSM işletmecilerinin tamamen kendi tercihleridir. Bahsi geçen BTK bildirimi öncesi ve sonrasında da mobil operatörlerin bu hizmet için Türk Telekom'a ödediği ücret değişmemiştir. Maliyet olarak herhangi bir değişiklik olmadığı halde 444 arama tarifesinde bazı GSM işletmecileri tarafından yapılan değişiklik tamamen ticari tercih doğrultusunda yapılan bir uygulamadır. Nitekim, Türk Telekom şebekesinden 444'lü numaralara doğru yapılan arama tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu aramalar hala şehir içi tarifeden fiyatlandırılmaktadır.''