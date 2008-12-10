Telekom'a Aris çelmesi



Türk Telekom, Eurocup D Grubu'ndaki 3. maçında Yunanistan'ın Aris BSA 2003 takımına deplasmanda 79-75 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.





Basketbol Erkekler Eurocup'ta, Türk Telekom, Yunanistan'ın Aris BSA 2003 takımına deplasmanda 79-75 yenildi.



Türk Telekom, Avrupa Kupası D Grubu'ndaki üçüncü maçında, Aris BSA 2003'e 79-75 yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.



Yunanistan'daki olaylar nedeniyle maç öncesi sinirleri gerilen oyuncular, özellikle ikinci yarıda gerçek performansından uzak bir görüntü çizdi.



Türk Telekom oyuna pota altını iyi kullanarak başlarken, Lang ve Dudley ile sayılar üretti. Aris ise içerden Barlos, dışarıdan da Clark ve Marshall ile basketler bulup skoru önde tutan takımdı.



Başa baş giden oyunda Türk Telekom'da Winston ve çeyreğin sonunda Blakney'in basketlerine ev sahibi ekip Clark'in üçlükleri ile cevap verdi ve ilk periyodu Aris 26-24 önde kapadı.



İkinci periyotta savunmasını biraz daha sertleştiren Başkent ekibi, Clark ve Marshal'ın kenarda olması sonucu sayı üretmekte zorlanan rakibini geçmeyi başardı.



Blakney'in kritik üçlüklerine, Wright da içerden destek olunca son 4 dakikaya girilirken fark Türk Telekomspor lehine 5 sayıya kadar çıktı. Özellikle alan savunmasına karşı iyi hücum eden Türk Telekomspor, Tutku'nun basketleri ile devreyi 44-41 önde kapamayı başardı.



İkinci devre seyirci desteğini de akasına alarak başlayan Aris, üst üste bulduğu basketlerle önce farkı kapadı, ardından da çeyreğin ortasında 57-54 öne geçti.



Türk Telekomspor bu bölümde hücumlardan boş dönerken, içeriyi iyi kapatan rakibine karşı dış şutlarda çemberi dövmeye başladı. Aris, Sekulic ve Skordilis'in sayıları ile farkı 5 sayıya (64-59) kadar çıkardı.



Mavi-beyazlılar, üçüncü periyodun bitiminde Serkan ile son hücumu değerlendiremedi ve çeyrek 67-62 ev sahibi ekibin üstünlüğünde tamamlandı.



Son çeyrekte Blakney takımını ateşlerken, Dudley ve Lang'in pota altında bulduğu basketler Türk Telekomspor'u yeniden oyuna ortak etti. Aris'in sayı üretmekte zorlandığı bu bölümde Türk Telekomspor (70-69) yeniden 1 farklı üstünlüğü yakaladı.



Son dakikalarda iki takım da hücumları kaçırırken, Tutku'nun kritik üçlüğü bitime 53 saniye kala skorda 75-75'lik eşitliği getirdi. Saldaris'in sayısı ile öne geçen Aris'e, Serkan karşılık veremedi ve ev sahibi ekip salondan 79-75 galip ayrıldı.



Türk Telekom gruptaki dördüncü maçında 16 aralıkta Aris ile Ankara'da karşılaşacak.



ARİS BSA 2003: 79 - TÜRK TELEKOMSPOR: 75

Salon: Palais des Sports

Hakemler: Grzegorz Ziemblicki xx (Polonya), Radomir Vojinovic (Karadağ) , Oscar Perea(İspanya)

Aris BSA 2003: Clark 21, Marshall 15, Sekulic 9, Tsaldaris 4, Barlos 10, Argyropoulos 3, Skordilis 3, Papanikolaou 2, Agadokas 10, Gavel 2

Türk Telekom: Blakney 18, Serkan 3,Winston 9, Dudley 15, Lang 8, Asım, Mutlu, Barış Özcan, Tutku 10,Wright 12,

1.Periyot: 26-24

Devre: 44-41 (Türk Telekomspor lehine)

3.Periyot: 67-62



YUNANİSTAN'DAKİ MAÇA ARİS'TEN ERTELEME TALEBİ

Yunanistan'da yaşanan olaylar nedeniyle Aris yetkilileri, güvenlik gerekçesi ile maçı bir gün sonra oynama teklifinde bulundu. Türk Telekomspor teknik ekibi ve idarecileri bu öneriyi kabul etmezken, Yunan temsilcisi bu kez ULEB ile görüşüp D Grubu'nun fikstürünü kaydırıp karşılaşmayı, diğer maçların sonunda yapma talebinde bulundu. Bu iki teklif de geri çevrildi ve maç oynandı.



Selanik Başkonsolosluğu ve Atatürk'ün evinin bulunduğu bahçenin yan sokağına atılan bir molotof kokteyli, Yunan ekibi yöneticilerini maç öncesi bir kez daha telaşlandırdı. Yetkiler salonda olay çıkabilir endişesi nedeniyle Başkonsolos Hakan Abacı'ya kendisi ile birlikte konsolosluktan kimsenin maça gelmemesi için ricada bulundu. Atina'daki grubun diğer maçı Panellinios, Hasharon mücadelesi ise güvenlik gerekçesi ile seyircisiz oynandı.

