Telekom yenilmeye alıştı



Türk Telekom, Beko Basketbol Ligi’nin 9. hafta maçında evinde ağırladığı Aliağa PETKİM'e 105-95 mağlup oldu.



Beko Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Türk Telekom, sahasında Aliağa PETKİM'e 105-95 yenildi.



Karşılaşmaya Asım ve Dudley'in sayılarıyla başlayan Türk Telekom, Winston'un 3 sayılık basketiyle 4. dakikayı 9-5 önde tamamladı. Rakibinin hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren konuk ekip, Reha, Fatih ve Davis'in sayılarıyla 8. dakikada 14-13'lük üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde rakibi karşısındaki skor avantajını koruyan Aliağa PETKİM, ilk periyodu 23-18 önde kapadı.



İkinci periyoda Davis, Reese ve Wilmont'un etkili oyunuyla hızlı başlayan Aliağa PETKİM, farkı 12. dakikada 9 sayıya çıkardı (31-22). Rakibinin sert savunmasını aşmakta zorlanan başkent ekibi, son dakika içinde Bekir ve Serkan'ın sayılarıyla farkı 3 sayıya kadar indirse de (48-45) devreyi 51-45 geride bitirdi.



İkinci yarıya Reese'nin basketleriyle hızlı giren Aliağa PETKİM, hücumdaki iyi oyununu etkili savunmasıyla tamamlayınca 24. dakikayı 15 sayı farkla 65-50 önde geçti. Reese ve Davis ile hücumda yüksek bir yüzde tutturan Aliağa PETKİM, rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermedi ve son çeyreğe 19 sayı farkla 79-63 önde girdi.



Son periyotta Davis ve Fatih ile basketler bularak farkı bir ara 20 sayıya kadar çıkaran Aliağa PETKİM'e, Tutku ve Serkan'ın üçlükleriyle karşılık veren Türk Telekom, 35. dakikada 93-79'luk skorla farkı 14 sayıya indirdi.



Aliağa PETKİM, kalan dakikalarda rakibinin skor farkını azaltmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 105-95 kazandı.





TÜRK TELEKOM: 95 - ALİAĞA PETKİM: 105





Salon: Atatürk

Hakemler: Erşan Kartal xx, Elif İnci xx, Can Atsüren xx



Türk Telekom: Serkan xxx 23, Barış Ermiş x, Winston xx 5, Dudley xxx 21, Asım x 4, Tutku xx 9, Bekir xxx 12, Wright xx 14, Lang x 2, Blakney xx 5



Aliağa PETKİM: Reese xxxx 29, Davis xxxx 27, Reha xxx 16, Fatih xxxx 12, Wilmont xx 6, Hakan x 2, Ceyhun xxx 12, Bora x 1



1. periyot: 18-23



Devre: 45-51 (Aliağa PETKİM lehine)



3. periyot: 63-79

