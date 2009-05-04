Telekom toparlandı: 65-84



Üç maçlık yenilgi serisine geçen hafta Banvit karşısında son veren Türk Telekom, 29. haftada Selçuk Üniversitesi'ni 84-65 mağlup etti.





Beko Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'ni deplasmanda 84-65 mağlup etti.



Mücadelenin il periyoduna hızlı başlayan konuk ekip Türk Telekom, ilk dakikalardan itibaren rakibine üstünlük kurmayı başardı. Bekir'in dış atışlarıyla rakibi karşısında üst üste sayılar bulan Ankara ekibine, ev sahibi ekip Ekene'nin basketleriyle karşılık vermeye çalıştı. Konuk ekip, ilk periyodu, 27-16 önde bitirdi.



İkinci periyoda İlker ile bulduğu sayılarla etkili başlayan ev sahibi ekip, aradaki farkı kapatmaya çalıştı. Bu periyotta da 3 sayılık basketlerle rakibinin aradaki farkı kapatmasına izin vermeyen konuk ekip Türk Telekom, Asım ve Bekir'in basketleriyle devrenin sonlarına doğru farkı 21 sayıya kadar çıkararak, 2. periyodu 46-25 üstünlükle tamamladı.



Mücadelenin 3. çeyreğinde de baştan sona Ankara ekibi üstün bir oyun sergiledi. Alex Dunn, Ekene ve Leroy ile aradaki farkı eritmek isteyen ev sahibi Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'nin bu çabası sonuç vermeyince, Türk Telekom final periyoduna 66-47 önde girdi.



Final periyoduna iyi başlan Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi aradaki farkı kapatabilmek için büyük çaba sarf etti. Ev sahibi ekibin çabaları farkın kapanmasına yetmeyince, müsabaka Türk Telekom'un 84-65 üstünlüğü ile sona erdi.



MUTLU AKÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ: 65 - TÜRK TELEKOM: 84

Salon: 19 Mayıs

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Berk Torun xx, Semih Vural xx

Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi: İlker xx 3, Murat x, İbrahim x, Ufuk xx, Marlon xx 3, Alex Dunn xxx 15, Leroy xx 8, Ekene xxx 32, İsmail xx 4, Mutlu x

Türk Telekom: Bernard xx 11, Serkan xx 9, Bekir xxx 21, Tutku xx 7, Barış Özcan xx 3, Torres x 2, Kenan xx 7, Mutlu Akpınar xx 8, Dudley xxx 16, Pars xx

1. Periyot: 16-27

Devre: 25-46 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 47-66



