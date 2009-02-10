Telekom teslim oldu

Basketbolda Avrupa Kupası 2. tur (J) Grubu'nda mücadele eden Türk Telekom, grubundaki 3. maçında İtalya'nın Benetton Basket takımına 99-67 yenildi.



Salon: Atatürk

Hakemler: Dubravko Muhvic xx (Hırvatistan), Emilio Pizarro Perez xx (İspanya), Sergey Mikhaylov xx (Rusya)



Türk Telekom: Serkan x 8, Tutku x 5, Winston xx 8, Dudley x 10, Lang x 2, Wright xx 15, Blakney x 8, Barış Özcan x 3, Bekir x 3, Asım x, Barış Ermiş x 2, Mutlu x 3



Benetton Basket: Wood xx 6, Soragna xx 13, Nicevic xxx 15, Neal xxx 23, Wallace xxx 22, Renzi xx 4, Lorbek xx 5, Dixon xx 11, Wojciechowski x 1. periyot: 14-24 Devre: 44-31 (Benetton Basket lehine) 3. periyot: 51-68



Basketbolda Avrupa Kupası 2. tur (J) Grubu'nda mücadele eden Türk Telekom, grubundaki 3. maçında İtalya'nın Benetton Basket takımına 99-67 yenildi. Karşılaşmaya etkili hücum ederek başlayan Benetton Basket, Neal ve Wallace'nin basketleriyle 2. dakikayı 5-0 önde geçti.



İlk sayılarına Dudley ile ulaşan Türk Telekom, savunmasında açıklar verirken, Neal-Wallace ikilisiyle sonuca giden İtalyan ekibi, 6. dakikada farkı 9 sayıya kadar (15-6) çıkardı. Wright ve Serkan'ın basketleriyle farkı kapatmaya çalışan Türk Telekom, pota altı savunmasında başarılı olamayınca, Benetton Basket, 1. periyotu 24-14 önde bitirdi.



Benetton Basket, 2. periyota da etkili başladı. Nicevic, Wood ve Soragna'nın basketleriyle 9-2'lik seri yakalayan İtalyan ekibi, 12. dakikada farkı 17 sayıya kadar çıkardı: (33-16). Türk Telekom, Barış Özcan'ın 3 sayılık basketiyle hücumdaki suskunluğuna son verirken, skor açısından oldukça kısır geçen bu bölüm sonunda, Benetton Basket, 15. dakikaya 35-23 önde girdi.



Yanlış şut seçimleri yapan ve art arda hücumlardan boş dönen Türk Telekom, savunmasında da Nicevic'e bir türlü çözüm üretemedi. Benetton Basket, 17. dakika sonunda da 39-24'lük skorla üstünlüğünü sürdürdü. Blakney ve Dudley ile basketler bulan lacivert-beyazlılar, farkı biraz olsun azaltsa da Benetton Basket devreyi 44-31 önde tamamladı.



Karşılıklı basketlerle girilen 3. periyotun ilk dakikalarında Türk Telekom, Blakney ve Serkan ile skor üretirken, rakibine Nicevic ile karşılık veren Benetton Basket, 23. dakikaya 51-37 üstün girdi.



Alan savunması yapan Türk Telekom karşısında Nicevic'in pota altından, Wallace'nin de dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı biraz daha açan İtalyan temsilcisi, 26. dakikaya da 19 sayı farkla önde girdi: (58-39). Wright ile sayılar bulan rakibine özellikle Neal ile karşılık veren Benetton Basket, çeyreği de 68-51 üstün geçti.



Son periyotta Türk Telekom, skor üretmekte zorlanırken, hızlı hücumlarla sonuca giden Benetton Basket, 9-3'lük seri bularak 33. dakika içinde farkı 23 sayıya çıkardı: (77-54). Oldukça düşük bir tempoda oynanan kalan bölümde, tempoyu istediği gibi ayarlayan ve kontrolü elinde tutan Benetton Basket, son 2 dakikasına 90-65 önde girdiği karşılaşmadan 32 sayı farkla 99-67 galip ayrıldı.

