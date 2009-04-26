Telekom moral buldu: 93-79



Türk Telekom 3 haftalık yenilgi serisine Banvit karşısında 93-79'luk skorla son verdi.



Karşılaşmaya Türk Telekom Mutlu'nun, Banvit ise Umut'un sayılarıyla başladı. İlk 3 dakikada Mutlu ile 7 sayı bulan başkent temsilcisi, Serkan ve Dudley'in de basketleriyle 3. dakikayı 11-4 önde geçti. Özellikle Williams'ın sayılarıyla oyunda dengeyi yakalayan Banvit, 8-2'lik seriyle 6. dakika içinde farkı 1 sayıya (13-12) indirdi. Banvit, Yunus-Williams ikilisiyle sayılar üretirken, Türk Telekom Mutlu ve El-Amin ile sonuca gitti ve ilk çeyrek 22-22 eşitlikle geçildi.



2. periyoda 3 sayı çizgisinin gerisinden Yunus, pota altından da Williams'ın basketleriyle başlayan Banvit, skor üstünlüğünü eline geçirdi. Rakibine Asım ve Tutku ile karşılık veren Türk Telekom, savunmasında da başarılı olunca 14. dakikada bir kez daha öne geçti: (32-29) Tutku'nun art arda basketleriyle oyundaki üstünlüğünü sürdüren başkent ekibi, Dudley ve Torres'in de skora katkısıyla 12-2'lik seri yakalayarak 27. dakika içinde farkı çift haneli rakamlara (44-31) taşıdı. Dudley'in pota altındaki başarılı oyunuyla farkı biraz daha açan Türk Telekom, Barış Özcan'ın son saniye basketiyle devreyi 51-35 üstün tamamladı.



3. çeyreğe etkili başlayan taraf Banvit oldu. Umut ve Crispin ile dış atışlardan, Williams ile de pota altından sayılar bulan konuk takım, yakaladığı 8-2'lik seriyle 22. dakika içinde farkı 10 sayıya (53-43) indirdi. Barış Özcan, Bajramoviç ve Dudley'in sayılarıyla rakibine 7-0'lık seriyle karşılık veren Türk Telekom, 24. dakikada farkı 17 sayıya (60-43) çıkardı. Alan savunması yapan ve 3 sayılık basketlerle farkı kapatmaya çalışan Banvit, Bajramoviç ve Asım'ın sayılarına engel olamayınca, 37. dakika da 70-54 Türk Telekom lehine geçildi. Banvit, Crispin ile 3 sayılık basketler bulurken, Bajramoviç ile etkili olmaya devam eden Türk Telekom, aradaki farkı korudu ve bu çeyreği de 78-59 önde geçti.



Son çeyreğe de alan savunması yaparak başlayan Banvit, Oktay ile art arda basketler buldu. Caner'in de skora katkı yapmasıyla 8-2'lik seri bulan Bandırma temsilcisi, 33. dakikada farkı 13 sayıya kadar (80-67) indirdi. Bu dakikadan sonra Tutku ve El-Amin ile sayılar bulan Türk Telekom, farkın daha da kapanmasına izin vermedi ve 36. dakikaya 87-72 üstün girdi. Crispin ve Williams ile skor üreten rakibi karşısında Bekir ile sonuca giden Türk Telekom, son 2 dakikasına 90-77 önde girdiği karşılaşmadan 93-79 galip ayrıldı.



TÜRK TELEKOM: 93 - BANVİT: 79

Salon: Atatürk

Hakemler: Recep Ankaralı xx, Uğur Özen xx, Yücel Çilingir xx

Türk Telekom: Serkan xx 5, Bekir xx 7, Mutlu xx 13, El-Amin xxx 12, Dudley xx 13, Asım xx 6, Tutku xxx 18, Bajramoviç xxx 10, Torres xx 4, Barış Özcan x 5

Banvit: Crispin xx 13, Erkan x 3, Williams xxx 18, Umut xx 10, Yunus xxx 15, Brown xx 9, Oktay xx 5, Caner xx 6, Yiğitcan x

1. periyot: 22-22

Devre: 51-35

3. periyot: 78-59



