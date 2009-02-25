Telekom İtalya'da mağlup



Türk Telekom, Eurocup'ta İtalya'nın Benetton Basket takımına 89-87 mağlup oldu.





Eurocup J Grubu'nda 1 galibiyeti bulunan Türk Telekom, deplasmanda Oktay Mahmuti'nin çalıştırdığı Benetton Basket takımı ile karşılaştı.



Ev sahibi takım, Neal'ın skorer oyunuyla sahadan 89-87'lik skorla galip ayrıldı.



İtalyan ekibi karşısında ilk çeyreği 19-17 önde kapatan Telekom, ikinci çeyreği 26-24 geride tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısı da büyük bir çekişmeye sahne olurken, Benetton son çeyreğe 1 sayılık avantajla girdi.



Son bölümlerde rakibinin önemli hücum silahlarını durdurmayı başaramayan Telekom, sahadan da 89-87'lik skorla mağlup ayrıldı.



Ev sahibi ekipte Gary Neal 17 sayı – 3 asist – 2 ribauntla galibiyette büyük pay sahibi olurken, Telekom'da Michael Wright'ın 20 sayı – 4 ribaunt – 2 top çalması yeterli olmadı.