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Spor

Telekom, Erdemir'i rahat geçti: 87-68

Beko Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, sahasında Erdemirspor'u 87-68 yendi.

12 Aralık 2009 02:00

T24 - Beko Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, sahasında Erdemirspor'u 87-68 yendi.

Karşılaşmaya pota altını etkili kullanarak başlayan Türk Telekom, 2. dakikayı 7-0 önde geçti. Ersin ile boyalı alandan yüksek yüzdeli atışlar bulan Türk Telekom, rakibine 12-4'lük seriyle karşılık verdi ve ilk periyodu 21-11 üstün bitirdi.

İki takımın da sayı bulmakta zorlanarak başladığı 2. çeyrekte, hızlı hücumlar sonrasında sonuca giden başkent temsilcisi, devreyi 38-29 üstün tamamladı.

3. periyoda etkili giren takım Erdemirspor oldu. 8-2'lik seri bulan konuk takım, 24. dakika içinde farkı yeniden azalttı: (40-37). Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Türk Telekom, periyodu da 59-49 üstün geçti.

Son çeyrekte çok rahat bir oyun sergileyen ve oyunun temposunu iyi ayarlayan Türk Telekom, Wilson ve Mallet'in de skor yükünü üstlenmesiyle 35. dakikaya 73-58 önde girdi ve karşılaşmadan da 87-68 galip ayrıldı.
     
Salon: Atatürk

Hakemler: Erşan Kartal xx, Ozan Çakar xx, Tunçtan Durmuşcan xx

Türk Telekom: Lang xx 5, Serkan x, Wilson xxx 18, Ersin xxx 19, Mallet xxx 19, Hüseyin xx 10, Tutku xx 8, Mutlu xx 2, Ümit xx 4, Soner xx 2

Erdemirspor: Funk xx 13, Hakan xx 4, Kone xx 10, Williams xx 9, Erkan xx 9, Ümit x 2, Gordon xx 10, Melih x, Erdal x, Emre x, Erhan xx 11

1. periyot: 21-11
Devre: 38-29
3. periyot: 59-49

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