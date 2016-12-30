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Bilim / Teknoloji

Telekom Çalıştayı ertelendi

Çalıştayın 30 Aralık tarihinde yapılacağı bildirilmişti

30 Aralık 2016 02:28

ODTÜ’de 30 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirileceği bildirilen “Özelleştirmenin 12'inci ve Serbestleşmenin 13'üncü yılında, Türkiye’deki Telekom Sektörünün Durumu ve Geleceği” başlıklı çalıştay, olumsuz hava koşulları ve iptal edilen uçak seferleri nedeniyle ertelendi.

Yeni tarihinin gelecek hafta içinde ilan edileceği belirtilen çalıştaya  aktif katılım için şu ana kadar 52 kişi kayıt olmuştu. 

Toplamda 15’er kişilik 8 çalışma grubu kurmayı hedeflediklerini belirten turk-internet.com editörü Füsun Sarp Nebil “Haziran ayına kadar sürecek olan çalıştayı, telekom sektörü ağırlıklı İstanbul’da olduğu halde, Ankara’da başlatmak istememizin nedeni, Türk Telekom’un özelleştirme öncesi merkezinin Ankara’da olması çerçevesinde, eski tecrübeleri de içeriye katmak idi. Ama hava durumu nedeniyle ertelemek zorunda kaldık” dedi.

Kısa adıyla “Telekom Çalıştay"ı, 21'inci yüzyılın en önemli altyapılarından birisi olan telekom konusunda mevcut durumu –çeşitli kullanıcı sektörleri de kapsayarak--analiz edip, ileriye yönelik olarak toplumsal bir vizyon oluşturmayı hedefliyor. 

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