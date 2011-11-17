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Dünya

Telekom Baskets Bonn: 87

17 Kasım 2011 01:00

-Telekom Baskets Bonn: 87 - Türk Telekom: 80 BONN (A.A) – 16.11.2011 - Basketbolda, Eurochallange Kupası (G) Grubu'nda mücadele eden Türk Telekom, Almanya'da karşılaştığı Telekom Baskets Bonn takımına 87-80 yenildi. Türk temsilcisi maça kötü başladı. Anthony Gaffnet'in basketleriyle bir anda 11-2 geriye düşen Türk Telekom, Mehmet Okur'la 6 sayı üreterek skoru önce 11-8, ardından da 11-10'a getirdi. Ceyhun ise 9 sayılık seride takımını öne (11-12) geçiren isim oldu. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-17, devreyi de 41-38 önde geçirdi.  Antrenör Timuçin Meriç'in takım içinde yaptığı rotasyon da kötü gidişi değiştiremedi ve 3. periyodu 41-38 geride tamamlayan Türk Telekom, Bonn deplasmanından 87-80 mağlup ayrıldı. Salon: Telekom Dome Arena Hakemler: Sreten Radoviç xx (Hırvatistan), Francisko Arana xx (İspanya), Ingus Baumanis x (Litvanya) Telekom Baskets Bonn: Serapinas xx 2, Ensminger xxx 15, Veikalas xxx 17, Jordan xxx 18, Gaffney xxxxx 19, Buljan xxx 7, Thülig xxx 9, Mangold Türk Telekom: Muratcan xx 6, Darius Washington xxx 20, Jasaitis x 7, Mehmet Okur xxx 19, Kambala x 2, Ali Karadeniz xxx 22, Ceyhun x 2, Bekir x 2, Nedim x 1. periyot: 21-17 Devre: 41-38  3. periyot: 64-57

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