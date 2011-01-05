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Spor

TELEKOM ARENA'NIN AÇILIŞINA BİLET SATILMAYACAK İSTANBUL (A.A)

05 Ocak 2011 15:44

-TELEKOM ARENA'NIN AÇILIŞINA BİLET SATILMAYACAK İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - Galatasaray'ın yeni stadı Türk Telekom Arena'nın 15 Ocak Cumartesi günü yapılacak açılış töreni için bilet satışı yapılmayacağı açıklandı.  Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda, bu çok özel ve anlamlı güne ilişkin olarak, ülkenin ve dünyanın dört bir yanından Galatasaraylılar tarafından kulübe gelen bilet ve davetiye taleplerinin stat kapasitesinin çok üstünde olduğu belirtilerek, ''Açılış törenimiz için bilet satışı yapılmayacak, törene sadece Türk Telekom Arena kombine kart sahipleri ve biletli davetiye sahipleri katılabileceklerdir'' denildi. 

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