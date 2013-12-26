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Telegraph: Türk lider krizle yüz yüze

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph, Erdoğan'nın otoriter davranışları nedeniyle eleştirildiğini yazdı

26 Aralık 2013 10:54

İngiliz Telegraph gazetesi "Skandal bakanları yerlerinden etti, Türk lider krizle yüz yüze" başlığı ile verdiği haberde "Türkiye hükümetini saran krizin ilk kayıplarını verdiğini" belirtti.

"Ekonomik gelişim ve Türkiye'nin uluslararası alanda diplomatik duruşunda yükseldiği bir döneme başbakanlık eden İslamcı" olarak nitelediği Tayyip Erdoğan'ın "otoriter davranışlarından dolayı eleştirildiğini" yazan Telegraph, kendisinin iddiaların siyasi olduğunu söylediğini aktardı.

BBC Türkçe'nin Telegraph gazetesine dayandırdığı haberde, Telegraph Ortadoğu muhabiri Richard Spencer Çevere ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın çıktığı televizyon kanalında Erdoğan'ın da istifa etmesi gerektiğini sözleri üzerinde durdu. Spencer'ın, kaleme aldığı habere şöyle devam ediyor:

"Bayraktar, polisin soruşturduğu inşaat projelerinin büyük bölümünün lideri tarafından onaylandığını söylüyor. Kendisi 'milletin hayrı için sayın başbakanın istifa etmesi görüşünde olduğunu' dile getirdi.

(…) İktidarına karşı Haziran ayında İstanbul'da başlayan şiddetli protestoların ülkenin dört bir köşesinde yayılmasından bu yana Erdoğan 'yabancı ülkelerin' ve başka güçlerin hükümetine karşı komplo kurduğunu iddia ediyor.

Soruşturmaya duyduğu öfke beklemediği kötü bir sürprizle daha da arttı: Zira hükümetinin haberi olmadan polisin bir yıldır soruşturmayı devam ettirdiği ortaya çıktı. İlk emri emniyetteki üst kademelerin tasfiyesi oldu. Ülkedeki laik muhalefet kendisini Arap Baharı sonrasında bölgede İslami siyasetiyle fazla içli dışlı olmakla; ve Türkiye'nin Müslüman dünyasında laikliğin örneği olma rolünü sonlandırmaya çalışmakla suçluyor.

Uzmanlarsa bu soruşturmanın geniş İslami bir taban içinde Erdoğan'la Gülen arasında bozulan ilişkilerin bir sonucu olabileceğini düşünüyor."

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