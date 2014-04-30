Telegraph: Suriye rejimi kimyasal silah kullanmaya devam ediyor

İngiliz gazetesi The Daily Telegraph, bugün yayınlanan Ruth Sherlock imzalı özel haberinde, Suriye rejiminin siviller üzerinde halen kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini iddia etti.

The Daily Telegraph için son zamanlarda gerçekleşen saldırıların olduğu yerden toprak örnekleri toplandığını ve bir kimyasal silah uzmanı tarafından incelendiğini yazan gazete, bu ayın başlarında İdlib’teki iki köye düzenlenen saldırılarda klor ve amonyak izine rastlandığını iddia etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, saldırıların gazla dolu varil bombası atan askeri helikopterlerle gerçekleştirildiğini yazan gazete, bazı durumlarda silahların içindeki kimyasal içeriği yazan kapsüller taşıdığını söylüyor ve ekliyor, Suriye’de devam eden iç savaşta helikoptere sahip tek güç Esad rejimi.

Haberin özeti şöyle:

Geçtiğimiz iki hafta içerisinde İdlib’te muhaliflerin elinde bulunan ilçe ve köylere sekiz ayrı gaz saldırısı oldu. The Daily Telepgraph tarafından yapılan testler, Kafr Zita isimli köye 11 ve 18 Nisan’da, Talmanes köyüne ise 21 Nisan’da düzenlenen saldırılarda klor ve amonyak kullanıldığını kanıtladı. Bu saldırılarda en az 3 kişi ölmüş, yüzlerce kişi de yaralanmış. Ölenlerin arasında çocuklar da var.

'Örnekler usulüne uygun toplandı'

Testler Dr. Ahmed takma isimli Suriyeli bir doktor tarafından toplanan örnekler üzerinde yapıldı. Dr. Ahmed Batılı kimyasal silah uzmanları tarafından eğitilen Suriyeli doktorlar ekibinden. Bu uzmanlardan bir tanesi de daha önce ordunun kimyasal silah savunma komutanlarından olan Hamish de Bretton Gordon. Gordon şu anda Birleşik Krallık’ta bir güvenlik danışmanlık firması sahibi. Dr. Ahmed’in Türkiye’ye Gaziantep’e getirdiği örnekleri The Daily Telegraph için de Bretton Gordon incelemiş.

De Bretton Gordon, Dr. Ahmed’in topladığı örneklerin usulüne uygun toplandığını söylüyor. Dr. Ahmed örnek toplama işini videoya çekmiş, fıotoğraflamış, GPS kullanarak yerlerini belirlemiş ve tanıklarla konuşmuş. Dr. Ahmed aynı zamanda klor ve amonyak zehirlenmesi geçiren kişilerde görülen tipik belirtileri gösteren insanlara ait videolar da elde etmiş. Gözlerde yanma, tahriş olmuş deri, solunum güçlüğü ve ağızdan kanlı köpük gelmesi bu belirtiler arasında. Dr. Ahmed’e konuşan tanıkların söyledikleri ile The Daily Telegraph’ın kendisinin yaptığı mülakatlarda söylenenler örtüşüyor.

Geçtiğimiz yıl varılan Suriye rejiminin kimyasal silahlardan arındırılması anlaşmasına klor ve amonyak dahil değil. Sivil hayatta da birçok kullanım alanı olan bu iki madde yeterli miktarda solunduğunda öldürücü olabiliyor.