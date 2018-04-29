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BBC Türkçe

Telegraph: Sevişirken yakaladığı kızına saldıran dindar Müslümana 14 ay hapis

Daily Telegraph gazetesi, Manchester'da dindar bir Müslüman'ın, erkek arkadaşıyla sevişirken yakaladığı kızına ve erkek arkadaşına saldırdığı gerekçesiyle 14 ay hapis cezası aldığını yazdı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesi, Manchester'da dindar bir Müslüman'ın, erkek arkadaşıyla sevişirken yakaladığı kızına ve erkek arkadaşına saldırdığı gerekçesiyle 14 ay hapis cezası aldığını yazdı.

Olivia Rudgard imzalı haberde 42 yaşındaki Soruth Ali adlı adamın önce kızının erkek arkadaşı James'in kafasına çekiçle vurup evden kovduğu, ardından da kızı Fatima'ya yumruk ve tekme atıp saçlarından sürükleyerek odasından çıkardığı aktarıldı.

Habere göre James'in kafasına dikiş atılması gerekirken 17 yaşındaki Fatima da polis koruması altında başka bir eve yerleştirildi.

Fatima polis ifadesinde babasının çok dindar ve çok baskıcı olduğunu, peçe takmadan evden çıkmasına izin vermediğini, babasının zoruyla giymek zorunda kaldığı başörtüsünü babasından uzaklaşınca çıkardığını ve artık "kendi hayatını yaşamak istediğini" anlattı.

Polis, 21 Ağustos'ta gerçekleşen saldırının ardından tutuklanan Soruth Ali'nin saldırıdan pişmanlık duymadığını ve saldırıyı haklı göstermeye çalıştığını açıkladı.

Dün görülen duruşmada, Ali'nin 1995 yılında da 15 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekten 7 yıl hapis cezası aldığı ve yattığı belirtildi.

Tutuklu yargılanan Ali'nin avukatları, kendisinin olaydan pişmanlık duymadığının doğru olmadığını, yalnızca duygularını ifade etmekte zorlandığını söyledi.

İşlediği suçları kabul eden Ali'ye 14 ay hapis cezası verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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