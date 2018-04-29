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BBC Türkçe

Telegraph: Jeremy Corbyn robot vergisi getirmek istiyor

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in, işçilerini çıkararak robotlarla üretime geçen şirketlere özel bir "robot vergisi" getirmek istediğini yazdı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in, işçilerini çıkararak robotlarla üretime geçen şirketlere özel bir "robot vergisi" getirmek istediğini yazdı.

Bu vergiden elde edilecek para, teknolojideki gelişmeler nedeniyle işlerini kaybeden kişilerin yeni meslek eğitimleri vermek için kullanılacak.

Gazeteye göre Corbyn, "Son derece gelişmiş teknolojileri kullanarak inanılmaz paralar kazanan aç gözlü şirketlerin kârlarından pay almak hakkımız" diye konuştu. Corbyn, robotların ve teknolojinin toplum yararına çalışmasını sağlayacaklarını söyledi.

Muhafazakar Parti temsilcileri, bu alanda devlet müdahalesinin ve "inovasyonu vergilendirmenin çılgınlık" olduğunu belirtti.

Corbyn dün BBC'ye verdiği bir mülakatta Google, Amazon ve Facebook gibi yeni teknolojiler geliştirerek milyarlarca dolar kazanan şirketlerin kârlarını toplumla paylaşması gerektiğini söylemişti.

Söyleşinin ardından Corbyn'in ofisi, kurumlar vergisi artırmayı planladıklarını ifade etmişti.

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