Telefonunuzda casus olabilir!

T24 - Cebinizdeki akıllı telefonlara dikkat edin! İş ve özel hayatınızı yürüttüğünüz akıllı telefonlarda kullandığınız application (uygulamala) kişisel bilgilerinizi şirketlere satıyor olabilir...



Birçok fonksiyonu bir arada bulundurması ve eğlenceli uygulamaları (applications) ile Apple’ın iPhone’u ve Google’ın Android’i başta olmak üzere akıllı telefonlar kısa sürede dünyanın en çok kullanılan teknolojik aletleri haline geldi. Her biri kendine özgü bir ID numarasına (kimlik numarası) sahip olan bu telefonlar kullanıcılarının gerçek adları, telefon numaraları, adres defterleri, bulunduğu yer gibi birçok kişisel bilgilerini barındırıyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi iPhone ve Android’lerin sahiplerinin sık sık kullandığı oyun, müzik ve diğer uygulamaları inceledi. Gazetenin kapsamlı araştırmasına göre bu uygulamalar haberleri olmadan kullanıcılarının kişisel bilgilerini reklam şirketlerine satıyor.



‘TextPlus4’e dikkat

Örneğin, “TextPlus4” adlı kısa mesaj uygulaması telefonun ID numarasını ve bulunduğu yerin posta kodunu sekiz farklı şirkete, ayrıca telefon sahibinin yaşı ve cinsiyetini de iki reklam şirketine satıyor. “Pandora” müzik uygulaması ise yaş, cinsiyet, bulunduğu yeri çeşitli reklam ağlarına satıyor.

Apple’ın, kullanıcılarının bu uygulamaları indirmesi veya satın alması için 2008 yılında “App Store”u hizmete açtı. Bugün App Store’da 300 binden fazla program bulunuyor. Google’ın aynı işlevi gören ve 2008’de açılan “Android Market”inde ise 100 bin uygulama bulunuyor.

Hem Apple hem de Google, uygulamaların kişisel bilgilere ulaşmadan önce izin almalarını şart koyarak kullanıcıları koruduklarını belirtiyorlar. Ancak WSJ’nin araştırmasına göre birçok uygulama bilgileri izin almadan da reklam şirketlerine iletiyor. Uzmanlara göre insanların her an yanında taşımaları ve kendileri hakkında en fazla bilgiye sahip olan teknolojik aletler olmaları nedeniyle, akıllı telefonların kişisel bilgileri satması en ciddi “teknoloji casusluğu”.



Application nedir?



Bilgisayarların çeşitli işlerde kullanılmasını sağlayan yazılımlar olan “application”lara (uygulama) kısaca “app” de deniliyor. Özel şirketler tarafından geliştirilen bu programlar oyundan, müzik dinlemeye, gazete ve dergi okumaya kadar çok geniş bir alana sahip.En çok akıllı telefonlarda kullanılıyor.



Bilgi sızınıtısını önlemek çok zor



101 uygulamayı inceleyen WSJ’nin araştırmasına göre;

- 56 uygulama kullanıcıların ID numarasını diğer şirketlere satıyor.

- 47’si telefonun o an nerede olduğunu şirketlere iletiyor.

- 5’i yaş, cinsiyet ve diğer kişisel bilgileri satıyor.

Wall Street Journal’a göre bilgilerinizin şirketlere iletilmesini engellemek pek mümkün değil. Telefonlarınızın “yer servislerini” kapatabilirsiniz ancak bu da haritalar gibi özellikleri kullanmanızı engeller. Bilgilerinizin satılmasını kesin olarak önlemenin tek yolu bu uygulamaları kullanmamak, ancak bu da akıllı telefon kullanmanın anlamını yitirmesi demek.

