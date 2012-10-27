Telefonu bozulan ya da kaybolan kullanıcıların ilginç ve komik iddiaları

Küçük bir servete sahip olan akıllı telefonlar hayatın her anına eşlik etmekle beraber kimi zaman komik olaylara da sahne olabiliyor. Akıllı telefonu bozulan veya kaybolan kullanıcılar, çareyi sigorta şirketinde bulabiliyor.

Bir sigorta şirketinin internet sitesinde son 12 ayda kendilerine telefon bozulma ve kaybolma iddialarını yayınladı. Söz konusu iddialar ilginç olmakla birlikte bir o kadar da komik. İşte o iddialar:

-İngiltere’de bir çiftçi, ineğinin doğumu sırasında ışığını kullandığı iPhonu’unu ineğin içinde kaldığını bildirmesi

-Gemiyle yolculuğa çıkan bir çift, ‘Titanic’ filminin meşhur sahnesini canlandırmaya çalışırken telefonunu suya düşürmesi

-İngiltere’nin Nottingham şehrinde bir anne, kızının doğum günü pastasını hazırlarken telefonunu hamur karışımına düşürmesi. Annenin sigorta şirketine sunduğu bahane ise telefonunun fırındaki ısıya dayanamadığı iddiası

-Daily Mail'in haberine göre, Galler’de köpeğini gezdiren bir kadın ise telefonunun bir kuş tarafından çalındığını iddia etti.

Sigorta şirketinin yaptığı açıklamaya göre, bu tarz zor gözüken sigorta taleplerini bile kabul ettiği yönünde. Şirketin yöneticisi John Lamerton telefon sahiplerine bir tavsiyede bulunarak, telefonlarını telefon gibi kullanmaları gerektiğini söyledi.