Telefonu açan jandarma, öldüklerini söyleyemedi

Bursa’nın Karacabey İlçesi'nde bugün meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkıp takla atan kamyonetin çarptığı otomobilde bulunan 23 yaşındaki Hasan Moran ile 19 yaşındaki eşi Tuğba Moran olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Genç çiftin ölümünden sonra çalan cep telefonuna bakan jandarma, acı haberi yakınlarına söyleyemedi.



Bursa Karacabey karayolunun Çingen Çeşme Mevkii’nde, bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Bursa yönüne gelen 54 yaşındaki Selahattin Tecir yönetimindeki kapalı kasa kamyonet, sağ arka tekerlek lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje çarpıp takla atan kamyonet karşı yönden gelen ve Balıkesir yönüne giden Hasan Moran yönetimindeki 11 AL 970 plakalı otomobile çarptı. Kazada Hasan Moran ile yanında bulunan eşi Tuğba Moran olay yerinde can verirken, boş bir arazide durabilen kamyonetin sürücüsü Selahattin Tecir ise hafif yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası ölen çiftin çalan cep telefonuna jandarma baktı. Acı haberi yakınlarına söyleyemeyen jandarma, 'Yaralamalı kazaya karıştılar. Telefonları burada kaldı' diyebildi.



Bursa-Balıkesir karayolunun 1 saat trafiğe kapanmasına neden olan kazayla ilgili soruşturmaya Karacabey Cumhuriyet Savcılığı’nca başlandı. Ölen çiftin araçtan güçlükle çıkartılan cesetleri otopsi yapılmak üzere Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Bir aylık hamileydi



Bursa'ın Karacabey İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında ölen, Tuğba- Hasan Moran çiftinin 3 ay önce birbirlerini severek evlendiği ifade edildi. Henüz bir aylık hamile olan Tuğba Moran'ın Balıkesir'in Savaştepe İlçesi'nde, eşi Hasan Moran'ın ise güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Bilecik'te yarın toprağa verileceği belirtildi.