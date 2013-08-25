Telefonu açan banka, faturayı ödeyen tüketici

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bir yandan bankacılık işlemleri ve kredi kartlarında uygulanan komisyonlara “sınırlama” getirmek için çalışmalar sürdürürken, diğer yandan da bankalar, faiz dışı uygulamalardan elde ettikleri gelirlere sürekli yenilerini ekliyor. Sayısı 31’den 65’e ulaşan bu gelirlere, geçen nisanda e-posta yoluyla gönderilen kredi kartı ve hesap ekstrelerini de katan bankalar, şimdi de müşterilerini uyarmak için yaptıkları telefon aramalarına da komisyon uygulamaya başladı.

3 liralık arama

Hürriyet gazetesinden Erkan Çelebi'nin haberine göre, birçok banka, borcunu ödemeyi aksatan müşterilerine gönderdiği uyarı SMS mesajlarına 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren 3 TL hizmet bedeli yansıtmaya başlıyor. Müşterilerini cep telefonlarından arayarak, “Borcunuzun son ödeme tarihi yaklaştı” diye hatırlatma yapan bankaların, bu aramaları karşılığında müşterilerine yansıttığı hizmet bedeli de 3 TL oluyor. Bazı bankaların yurtdışında yapılan harcamaların hesap özetini TL cinsinden alan müşterilerine uyguladığı komisyon oranı da 28 Ağustos tarihinden itibaren yüzde 2’ye çıkıyor. Uygulamayla ilgili bilgilendirme ise son gönderilen hesap ekstrelerinde yapılıyor. Ekstrelerde, “Yurtdışı harcamalar için TL ödemeli hesap özeti alınması durumunda bu harcamalar bankanın döviz satış kuru ve tutarı üzerinden aylık yüzde 2 komisyon ile birlikte TL’ye çevrilecektir” ibaresine yer veriliyor.

5 liralık kurye bedeli

Bankalar ayrıca, kredi kartı ile yapılan EFT işlemlerine 28 Ağustos tarihinden itibaren 5 TL’nin altında olmamak kaydıyla BSMV hariç yüzde 3’lük komisyon uygulamaya başlıyor. Bazı bankalar ise yeni düzenledikleri ya da yeniledikleri kredi kartı ve banka kartları için bundan böyle kart bedeli dışında bir de kurye bedeli alacak. Bu bedel, gönderilen her bir kart için 5 TL olacak. Bankalar, geçen nisandan itibaren müşterilerinin e-posta hesaplarına sıfır maliyetle gönderdiği kredi kartı hesap özetleri için de 1 TL hizmet bedeli alma uygulamasını başlatmıştı.

65 masraf kalemi var

EFT’den havaleye, çekten kullandırılan krediye kadar birçok işlem için ek ücret talep eden bankalar, sadece hesap ekstrelerinden değil, aynı şube içindeki hesap işlemlerinden bile ücret alabiliyor. Ancak bankaların uyguladığı komisyonların sayısının son bir yıl içinde 31’den 65’e ulaşması, Gümrük Bakanlığı’nın da ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’ çalışmalarını son aşamaya getirmesini sağladı. Bakanlık, ücret ve komisyon alımına ilişkin düzenlemeleri artık BDDK üzerinden gerçekleştirecek. Tasarı, bankaların uyguladığı ücret ve komisyonları ortadan kaldırmayacak.

Komisyon ve ücret 11 milyar TL'yi aştı

BDDK’nın Haziran 2013 raporuna göre bankaların hizmet ve komisyon gelirleri yüzde 19,4 artarak 11 milyar lirayı aştı.