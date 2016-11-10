Telefonlarının cevaplanmadığı iddia edilen Alman Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'yi eleştirmesine rağmen Ankara ile diyaloğu devam ettirmek istediklerini ifade ederek, salı günü temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gideceğini duyurdu. Frank-Walter Steinmeier, AB’nin Türkiye’nin üyelik müzakerelerini askıya alması önerilerine karşı çıkarak, "Türkiye'nin Avrupa'yla bağlı kalmasına ihtiyacımız var." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'deki son gelişmeler ve hükümetin politikasıyla ilgili olarak Federal Meclis'te düzenlenen oturumda muhalefetin eleştirilerini yanıtladı.

Türkiye'nin bir terör tehdidi altında olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Steinmeier, son dönemde yaşanan gelişmelerin kendilerini de endişeye sevk ettiğini belirtti. Steinmeier, Türkiye’yi bir yol ayrımında gördüklerini, kendilerinin Türkiye’nin Avrupa’ya yönelen bir yola girmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Salı Ankara'da

Türkiye’deki son gelişmeleri ele almak üzere salı günü Ankara’yı ziyaret edeceğini açıklayan Alman Bakan, "Biz Türkiye'nin Avrupa'yla bağlı kalmasından yanayız. Türkiye'nin çevresindeki ihtilaflara ve krizlere baktığım zaman Dışişleri Bakanı olarak şunu da söylemem lazım. Türkiye'nin Avrupa'yla bağlı kalmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Steinmeier, Avrupa ile yakın bağların, Türkiye’ye de büyük yararlar sağladığını ifade ederek, "Bu Türkiye'nin de çıkarına, ama karar sadece Türk hükümetine bağlı." dedi.

Akıllıca değil

Demokrasi ve insan hakları konularında Türkiye’yi eleştiren bazı milletvekillerinin, Türkiye’nin AB üyelik müzakere sürecinin askıya alınması önerilerini eleştiren Steinmeier, "Türkiye'ye şimdi kapıyı kapatıp anahtarı atarsak, Türkiye'de yardım isteyerek Avrupa'ya bakan ve buradan destek almayı ümit eden bir çok insanı hayal kırıklığına uğratacağız. Bu nedenle, bence bu en akıllıca yol olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier, demokrasi ve insan hakları konularında eleştirileri olsa da, Türk hükümetiyle siyasi diyaloğu sürdüreceklerini, zorlu konuları bu çerçevede ele alacaklarını söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi

Konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Steinmeier, şöyle konuştu:

"Bu, Türk demokrasisinin kalbine yönelik bir saldırıydı. Çok şükür bu girişim kısa sürede başarısız kaldı. Kurbanlar için üzülüyoruz. O gece anayasayı ve demokratik kuruluşları korumak için büyük cesaret gösteren insanlara hayranlık duyuyoruz."

Terör örgütü IŞİD'ın saldırılarına ve Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu terör tehdidine dikkati çeken Steinmeier, "Bizim bu konudaki tutumumuz çok açık. Darbe girişimini kınıyoruz. Yaşananların siyasi ve hukuki açıdan araştırılması lazım. Bu konuda şüphe yok. PKK dahil terörizmin her çeşidini kınıyor ve hukuk devletinin tüm imkanlarıyla buna karşı mücadele ediyoruz. Bu bizim tutumumuzdur ve böyle de kalacaktır." ifadesini kullandı.

Steinmeier, Almanya’nın Türkiye’de demokrasiye destek vermeye devam edeceğini, bu çerçevede sivil toplumun güçlenmesine önem verdiklerini, gençler arasında değişim programları, akademisyenler, gazeteciler ve sanatçılara destek için yeni programlar üzerinde durduklarını sözlerine ekledi.