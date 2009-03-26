Telefonlardan 02.00’den bu yana sinyal alınamıyor

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş'tan Yozgat'a giderken bindiği ve dün saat 15.55'te düştüğü bilgisi emniyet güçlerine ulaşan helikopterdeki cep telefonlarından ilk sinyal saat 16.22'de alınarak bölge tespiti yapıldı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün saat 15.55'te helikopterin düştüğü bilgisi yetkililere ulaştı. Bunun üzerine Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi harekete geçerek, helikopterlerde yer tespitine olanak sağlayan "ELT" cihazıyla irtibat kurmaya çalıştı. Ancak cihazın helikopterde bulunmaması nedeniyle sinyal alınamadı.



Yetkililer, bunun üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) helikopterde bulunanların cep telefonları aracılığıyla yer tespitinin yapılmasını talep etti.



BTK'ya dün saat 16.20'de gelen bu talep üzerine kurum saat 16.22'de bölgede baz istasyonları bulunan Avea ve Turkcell'in kullanıldığı operatöre ait 3 ayrı cep telefonundan ilk sinyalleri aldı. Böylece düşen helikopterin yeri Kahramanmaraş'taki Göksun bölgesi olarak tespit edildi.



Ancak 3 telefondan alınan sinyaller aynı noktayı işaret etmesine rağmen, bu nokta 1 kilometre eninde, 30 kilometre uzunluğunda bir alanı işaret ediyordu.



Bu nedenle arama alanı çok geniş bir alana yayıldı. Çalışmalar, bu büyüklükte bir alanın yanı sıra dağlık bir alanda, zor coğrafi şartlarda ve olumsuz hava koşulları altında sürdürülüyor.



BTK, başlangıçta 3 telefondan sinyal alırken, daha sonra 2 telefonun sinyaline erişilebildi.



Yetkililer, cep telefonlarının şarjının bitmesi durumunda sinyal alımının kesildiğini, bu nedenle gece 02.00'den beri düşen helikopterde bulunan telefonlardan sinyal alınamadığını bildirdiler.

