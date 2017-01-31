Telefonlar sperm yoğunluğunu ölçecek

Los Angeles kökenli Medical Electronic Systems şirketi tarafından geliştirilen testle evde sperm yoğunluğu ölçmek mümkün olacak. Test için hazırlanan kitte toplama kabı, örneği sıvılaştıran bir çeşit pudra, plastik pipet gibi malzemeler var.

CNN Türk'te yer alan habere göre; bilim insanları cep telefonu ile erkeklerin sperm yoğunluğunu ölçebilen bir kit geliştirdi. Test, cep telefonlarının kamerasını bir mikroskopa dönüştürüyor ve sperm yoğunluğunu ölçebiliyor. Los Angeles kökenli Medical Electronic Systems şirketi tarafından geliştirilen teste YO evde sperm testi ismi verildi.

Bu test sayesinde doktora gitmekten çekinen erkeklerin sperm yoğunluğunu öğrenmesi ve daha erken tedaviye başvurması hedefleniyor. Test için hazırlanan kitin içinde örnek toplama kabı, örneği sıvılaştıran bir çeşit pudra, plastik pipet gibi malzemeler bulunuyor.



Pudra, plastik pipet gibi malzemeler bulunan kitin fiyatı ise 50 dolar. Sperm örnekleri bir kapta toplandıktan sonra özel bir pudra içine ekleniyor ve 10 - 15 saniye kadar karıştırılıyor.

Görüntüler kaydedildikten birkaç dakika sonra sperm yoğunluğu sayılıyor ve sonuç telefon ekranında görünüyor.



Test, Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi Başkanlığı FDA tarafından da onaylandı. Kısırlık problemi yaşayan çiftlerin yüzde 40'ında neden erkeklerin sperm yoğunluğu veya kalitesi olabiliyor.