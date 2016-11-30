Telefonlar artık bir saniyede şarj olacak!

Central Florida Üniversitesi’nden (UCF) araştırmacılar, saniyeler içinde şarj olabilen esnek süper kondansatör geliştirdiler. Geliştirilen yeni kondansatörle şarj edilen cep telefonlarının şarj ömrü de daha uzun olacak

Doktora sonrası araştırmacı Nitin Choudhary, "Standart pilleri bu süper kondansatörlerle değiştirirseniz cep telefonunuzu birkaç saniye içinde şarj edebilirsiniz ve hatta bir hafta şarj etmeniz gerekmez." dedi.

UCF’deki NanoScience TeknolojiMerkezi’nde çalışarak (ve daha önceki süperkondansatör nanotel teknolojisinde çalışılmış ) araştırmacılar, geçiş metali dikalgonenitleri (TMD’ler) olarak adlandırılan ve yeni keşfedilen 2 boyutlu malzemelerin sadece birkaç atom kalınlığında 1 boyutlu nanotelleri kaplamak için uygulayabileceklerini kavradılar.

Öncelikle ardışık oksidasyon / kükürtleştirme (oksijen ve kükürtün kimyasal tepkimeleriyle üretilen alternatif katmanlar) kullanılarak tungsten disülfür ve tungsten trisülfit tabakaları kullanılarak yapılan bu TMD’ler, bu büyük nanotel ormanlarını kaplayarak etkili bir şekilde çoklu bir süper kapasitör dizisi oluşturdu. UCF araştırmacılarına göre, diğer bilim adamları daha önce grafen ve diğer iki boyutlu malzemeleri kullanarak benzer bir etki elde etmeyi denediler, ancak burada başarı oranı sınırlıydı.

30 bin kez şarj edebilirsiniz

30.000 şarj / deşarj döngüsü olan yeni UCF cihazı, Case Western’in grafen / karbon nanotüp versiyonu gibi benzer esnek prototiplerden bir kaç kat daha verimli. Ayrıca karşılaştırıldığında tipik bir Lityum-iyon pilin yalnızca 1,500 şarj / deşarj döngüsü var. Tam şarjı sağlamak için birkaç saniye geçmesine rağmen, diğer taşınabilir güç teknolojilerine ihtiyacı ortadan kaldırabilir.