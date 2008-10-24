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Telefonla tacize 800 YTL ceza

Manken Ceylan Saner’i cep telefonundan arayarak taciz eden 2 kişiden biri 800 YTL para cezasına çarptırıldı.

24 Ekim 2008 03:00

Manken Ceylan Saner’i cep telefonundan arayarak taciz ettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 1’inci Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Sinan B. ve Birkan Ç. ile Ceylan Saner katıldı.

Mahkeme heyeti hakkında yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle Birkan Ç.’nin beraatına hükmetti. Hakim, telefon kayıtları, şikayetçinin tutarlı beyanı ile Sinan B.’yi 800 YTL para cezasına çarptırdı. Davanın iddianamesinde, ikilinin Ceylan Saner’i 2006 yılında 3 ay boyunca geceleri arayıp rahatsız ettiği belirtiliyor ve 2’şer yıla kadar hapis isteniyordu.

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