T24 LogoT24 Logo
Gündem

Telefonla 'helallik' isteyip intihar etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da cezaevi firarisi olarak aranan 35 yaşındaki Ramazan Üstek, telefonla yakınlarını arayarak helalleştikten sonra, pompalı tüfekle yaşamına son verdi

20 Ekim 2017 16:08

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da cezaevi firarisi olarak aranan 35 yaşındaki Ramazan Üstek, telefonla yakınlarını arayarak helalleştikten sonra, pompalı tüfekle yaşamına son verdi.
Olay, saat 00.15 sıralarında Kepez İlçesi, Şelale Mahallesi 7200 Sokak\'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden firar eden ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ramazan Üstek, bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Ağabeyi Ali Üstek\'e ait evde tek başına kalan Ramazan Üstek, cep telefonuyla aradığı yakınlarından helallik istedi. Üstek, daha sonra kısa namlulu pompalı tüfeği göğsüne ateşledi. Eve gelen yakınları Ramazan Üstek\'in cansız bedeniyle karşılaştı. Üstek\'in cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHAANTALYARamazanOlayKepezMahallesiSokakBirAğabeyi AliAntalya Adli Tıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24