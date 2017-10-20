Telefonla 'helallik' isteyip intihar etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da cezaevi firarisi olarak aranan 35 yaşındaki Ramazan Üstek, telefonla yakınlarını arayarak helalleştikten sonra, pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Olay, saat 00.15 sıralarında Kepez İlçesi, Şelale Mahallesi 7200 Sokak\'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden firar eden ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ramazan Üstek, bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Ağabeyi Ali Üstek\'e ait evde tek başına kalan Ramazan Üstek, cep telefonuyla aradığı yakınlarından helallik istedi. Üstek, daha sonra kısa namlulu pompalı tüfeği göğsüne ateşledi. Eve gelen yakınları Ramazan Üstek\'in cansız bedeniyle karşılaştı. Üstek\'in cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.