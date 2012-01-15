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Yaşam

Telefondaki sınav dolandırıcısı olabilir!

Sınavlar pek çok yeni sektörün doğmasına neden olurken şimdi de sınavlar üzerinden dolandırıcılıklar başladı

15 Ocak 2012 02:00


T24  - Veliler dikkat! Sınav çağında çocuğu olan aileleri telefonla arayan bazı kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın oluşturduğu, internetten sınav bankası hakkında bilgi vermek için randevu istiyor. Bakanlık, anne babaları böyle bir çalışmalarının olmadığı konusunda uyardı



Milliyet'in haberine göre, ortaöğretim kurumları ile üniversitelere öğrenci seçen sınavlar pek çok yeni sektörün doğmasına neden olurken şimdi de sınavlar üzerinden dolandırıcılıklar başladı. Sınav çağında çocuğu olan velileri arayan bazı kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeni bir çalışma başlatarak sınav bankası oluşturduğunu söylüyor ve internetten sınav bankasının kullanımı hakkında bilgi vermek için randevu istiyor. Bakanlık ise böyle bir çalışmalarının olmadığını belirtiyor.


‘Böyle bir çalışma yok’


Gazetemiz çalışanlarından Turan Fazıl’ı arayan bir kişi, 6. sınıfta okuyan oğluna Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet üzerinden oluşturduğu sınav bankasını tanıtacaklarını, hizmetin tamamen ücretsiz olduğunu belirterek randevu istedi.

Kullanım hakkında yaklaşık 15 dakika süreyle bilgi vereceklerini belirten şahıslar, gelecek kişinin ismini de vererek güvenilirlik sağlamaya çalıştı. Akşam 20.30’a randevu alan kişiler, arkadaşımızın gazeteci olduğunu kendisinden öğrenince randevuya gelmedi.


Konu üzerine görüştüğümüz Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın Müşavirliği yetkilileri, son günlerde özellikle İstanbul’dan bu yönde kendilerine çok sayıda şikâyet geldiğini belirterek, “Bu kişiler bakanlığın adını kullanarak evlere giderek çeşitli anketler düzenliyorlarmış. Bizim böyle bir çalışmamız bulunmuyor” dedi.

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