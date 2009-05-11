Telefonda sabit ücret kalkıyor mu?

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, şehir içi telefon görüşmelerinin rekabete açılması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmasında telefon görüşmelerinden alınan sabit ücretin kalkmayacağını söyledi.



Yıldırım, “Her hizmetin bir bedeli var. Bugün yine gazetelerde gördüm. 'Sabit ücret kalksın' diyorlar. Kalkmaz. Sabit ücretin adı değişiyor, başka şekilde alınmaya devam ediliyor, çünkü sabit ücret bir alt yapının hazır tutulmasının bedelidir." dedi.



Yıldırım sabit ücretin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini söylerken, "söylediklerimizin akla bilime uygun olarak söylenmesi gerekir" diye ekledi.



Yıldırım, altyapıyı ve iletişimin kalitesini ihmal ederek rekabetin olamayacağına işaret ederek, 2004 yılından bu yana iletişimde hem kapsama alanı, hem de fiyat bakımından Türkiye'de çok önemli mesafeler alındığını bildirdi.



Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, bir gazetecinin,”Gördüğümüz kadarıyla kimse mutlu değil” şeklindeki yorumu üzerine, “Ben öyle bir şey görmedim. Biz yaptığımız her şeyden mutluyuz. Mutsuz olduğumuz hiçbir işin altına imza koymayız. Bu uygulama önemli bir adımdır ama, bu bugünden yarına olacak bir iş değildir” dedi.



Yıldırım, uygulamanın bugün başladığını, Telekom ile uzak mesafecilerin bir araya gelerek sözleşme imzalayacaklarını anlattı.



Yasal düzenlemenin tamamlandığını, bundan sonra uygulamaya yönelik çalışmaların yapılacağını ifade eden Yıldırım, alternatif oluşturmanın rekabeti doğuracağını söyledi.



Yıldırım, “Şimdi kapıyı araladık, şartların iyileştirilmesi, karşılıklı şirketlerin ilişkileriyle ilgili bir şeydir. O konuda da düzenleyici kurumun kıstasları vardır” dedi.



Uygulamanın şu anda yasal olarak başladığını belirten Yıldırım, “Kuruluşlar size gelip abone yapmak isteyecekler. 30 tane işletme var hangisini isterseniz ondan alacaksınız” diye konuştu.