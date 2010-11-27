-TELEFONDA SABİT ÜCRET DANIŞTAY'A TAŞINIYOR ADANA (A.A) - 26.11.2010 - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, telefonsuz internet (Yalın ADSL) imkanına rağmen Telekom'un tüketiciye getirdiği sabit telefon hattı zorunluluğu nedeniyle her abonenin ayda sadece sabit ücret için 18 lira ödemek zorunda bırakıldığını, sorunun çözümü için önümüzdeki hafta Danıştay'da dava açacaklarını bildirdi. Kaya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hakkında Danıştay'da açacakları dava ile tüketicilerin hakkını arayacaklarını, konuya ilişkin dava dilekçelerinin avukatlar tarafından hazırlandığını kaydetti. BTK'nın, aylık sabit ücreti bir yılda 9 liradan 18 liraya çıkaran Telekom'un sözcülüğünü yaptığını ileri süren Kaya, ''Geçen yıldan bugüne hiçbir hizmet ya da üründe zam oranı yüzde 100'ü bulmazken Telekom'un bu oranda zam yapmasına müdahale bile edilmiyor. Telefonsuz internet imkanına rağmen tüketiciye sabit telefon hattı zorunluluğunun getirilmesi anlaşılır gibi değil'' dedi. Kaya, Türkiye genelinde yaklaşık 7 milyon sabit internet abonesi bulunduğunu, bunun da büyük bir bölümünün konut telefonları ağırlıklı olmak üzere internet erişimi için sabit telefon abonesi olduğunu ifade ederek, ''Türkiye eğer bilgi toplumu olacaksa internet kullanımının da yaygınlaşması gerekiyor. Oysa, bu alandaki fiili tekel halen devam ediyor'' dedi. Kaya, konuya ilişkin daha önce Türkiye'nin çeşitli illerinde açılmış tüketici davaları ve kararları bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Yasal düzenlemeler, gerek yalın ADSL konusunda, gerekse şehiriçi haberleşmede alternatif firmaların serbestliğine imkan sağlamasına rağmen tekel konumundaki firmanın varlığı devam ediyor. Nevşehir'de, Kocaeli'de, İzmir'de alınmış tüketici Mahkemesi kararları var. Bilir kişi raporuna istinaden alınan kararlar var. Bu kararlar, sabit hat olmadan internet bağlantısı yapılabileceğini belgeliyor. Tüm bunlara rağmen, BTK, haksız uygulamaların önüne geçmiyor. Oysa ki BTK, sadece Telekom'un varlığını devam ettirmekten sorumlu değil. BTK, ruhsatı verilmiş tüm firmaların menfaatlerini korumak ve rekabet ortamını oluşturmakla görevli. Bugün insanların internet hizmeti almak için sabit hatta mahkum bırakılması da tek başına Telekom'un suçu değil. Yasal düzenlemelerle rekabetin önü açılmışken, tekel uygulamasına son verilmişken fiili uygulamalarda yasaların gereğinin yapılmadığını görüyoruz.'' Kaya, Telekom'un, iletişim çağında abonelere kaldıramayacağı yük getirdiğini savunarak, ''Telekom, tüketicinin mecburiyetini kötüye kullanmakta, fırsatçılık yapmaktadır. Oysaki teknik altyapı ve yasal düzenlemeler dikkate alındığında, tüketici, hem istediği işletmeden telefon hizmetini alabilmeli, hem de interneti yalın ADSL olarak kullanabilmeli'' dedi. -İNTERNET- Kaya, günümüzün bilgi çağı olduğuna dikkati çekerek, ''Bugün birçok öğrenci ev ödevini internet aracılığıyla yapıyor. Aileler, evlerinde bu imkanı çocuklarına sunup, internet kafelerde art niyetli kişilerin tuzağına düşmelerine engel olmak istiyor ancak Telekom sabit ücret dayatmasıyla buna izin vermiyor. Bunun yanı sıra, e-devlet uygulamasıyla da artık birçok işlem internet üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla, günümüzde internet zorunlu ihtiyaç haline geldi'' diye konuştu. Telekom'un, 2007'den bugüne kadar 2 milyon abone kaybı olduğunu ileri süren Kaya, şöyle devam etti: ''Internet için sabit telefon dayatması olmasaydı bu kayıp en az iki katına çıkardı. Telekom bunu bildiği için yalın ADSL'ye geçişi mümkün olduğunca ertelemeye, zaman kazanmaya çalışıyor. Ama ne yaparsa yapsın, Telekom yasaların önüne geçemeyecektir. Tüketiciler Birliği olarak tüketicinin hakkını koruma adına, Danıştay'da açacağımız davanın takipçisi olacağız.''