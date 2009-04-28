Telefonda konuşmak için minareye çıkıyorlar

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Köyünde, şebeke sorunu yüzünden köylüler cep telefonuyla görüşmelerini caminin minaresinden yapıyor.



Hatıplar Köyü Muhtarı Mehmet Albay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saruhanlı'ya 23 kilometre uzaklıktaki 450 nüfuslu köyde hemen herkesin cep telefonunun bulunduğunu, cihazların kullanılmaya başlandığı dönemden beri şebekedeki sorun nedeniyle görüşmelerin köy içinden yapılamadığını kaydetti.



Sorunun düzeltilmesi amacıyla geçen yıl bütün köylülerin katılımıyla topladıkları imzaları GSM şirketlerine gönderdiklerini bildiren Albay, "bize gelen cevap yazılarında kısa sürede sorunun çözüleceği bildirildi ama aradan bir yıl geçmesine rağmen hala gelişme olmadı" dedi.



Albay, telefon görüşmesi yapmak isteyen vatandaşların, cami minaresine çıkmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Cep telefonları en sağlıklı caminin minaresinde çekiyor. Köyün birkaç yüksek noktasında da iletişim sağlanabiliyor. Ancak çoğu zaman hat kesiliyor. Vatandaşlar genellikle minareye çıkıp konuşuyor. Bu nedenle minarenin kapısını açık tutuyoruz. İnip çıkmak çok zahmetli olmasına rağmen katlanmak zorunda kalıyoruz. Özellikle köyün gençleri, kız arkadaşlarıyla konuşmak için günde 4-5 defa minareye çıkmak zorunda kalıyor. Sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz."



Muhtar Albay, aynı sorunun Hatıplar köyüne komşu olan Aydınlar, Sarısığırlı ve Şatırlar köylerinde de yaşandığını bildirdi.

