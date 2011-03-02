-TELEFONDA ''AVATAR'' DÖNEMİ HANNOVER (A.A) - 02.03.2011 - Türk Telekom'un ''Avatar'' teknolojisi ile kullanıcının duyguları telefonda aranan kişiye yansıtılabilecek. CeBIT fuarında Türk Telekom'un teknoloji şirketleri Innova, Argela, Sebit ve Sobee'nin ürünleri görücüye çıktı. Mobil iletişim teknolojisinin getirdiği yenilikleri bankacılık sektöründeki tecrübesiyle birleştiren Türk Telekom'un teknoloji şirketi İnnova, Ortadoğu'da önemli referanslara sahip PayFlex platformunu, CeBIT'te Avrupa'ya da tanıttı. PayFlex platformunun içinde yer alan mobil bankacılık uygulaması yoğun ilgi gördü. Bu teknoloji kullanılarak cep telefonu ile para transferi gerçekleştirilebiliyor. İnnova, ATM'ye rakip olacak niteliklere sahip ürünü olan ödeme kiokslarını da tanıttı. Bankaların yanı sıra hizmet sektörü, perakende sektörü ve devlet kurumları için her türlü ödeme işleminin nakit ya da kredi kartı kullanılarak ''self servis'' olarak gerçekleştirilebilmesini sağlayan "İnnova Ödeme Kioskları" sayesinde kullanıcılar, fatura ödeyebiliyor, kontör yükleyebiliyor, vergi ödemesi ve döviz alım satımı gibi çeşitli işlemleri yapabiliyor. -KARİKATÜRÜNÜZ TELEFONDA- Türk Telekom Grubu'nun bir diğer teknoloji şirketi Argela ise internet TV ve Avatar teknolojilerini tanıttı. Avatar teknolojisiyle, kullanıcıların seçtiği avatar ile telefon aramalarında yansıma olarak, bu görüntü belirecek ve kullanıcının duygularını farklı hareketleriyle aranılan kişiye yansıtacak. Ayrıca FemtoCell ev içi cihazı sayesinde cep telefonu 3G kapsama alanını geliştirmenin yanı sıra eğlence, güvenlik ve sağlık alanında birçok uygulama sunulacak. -VİTAMİN, İSPANYOLCA'YA ÇEVRİLDİ- Türk Telekom yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri, Ankara ile Arizona ofislerinde görevli toplam 250'ye yakın çalışanının geliştirdiği eğitim ürünleri ile 5 ülke pazarında yer alıyor. Eğitim yazılımı Vitamin, İngilizce ve Arapça dahil farklı dillere çevrildi, birçok ülkenin müfredatına adapte edildi ve 3 bölgeye ihraç edilerek uluslararası bir ürün haline geldi. Adaptive Curriculum, ABD'de piyasaya sürüldükten sonra şimdi de İspanyolca versiyonunun Orta ve Güney Amerika'da da uygulanması için çalışma başlatıldı. Ayrıca yakın zamanda Suudi Arabistan'da tanıtımı yapılan Arapça Vitamin'in diğer Arap ülkelerinde de kullanıma sunulması planlanıyor.