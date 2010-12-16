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Telefon sapığını şikâyet etti

Sanatçı Hülya Avşar cep telefonuna tehdit ve hakaret mesajları gönderildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

16 Aralık 2010 02:00

T24 -  Sanatçı Hülya Avşar cep telefonuna tehdit ve hakaret mesajları gönderildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatıyla birlikte gelerek ifade veren Avşar, telefonundaki mesajları delil olarak gösterdi. Savcılık da mesajı gönderen kişinin tespiti için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü resmi yazıyla görevlendirdi.


Mesajları gönderenin tespit edilmesini ve cezalandırılmasını isteyen Avşar, çıkışta gazetecilerin "Neden adliyeye geldiniz" sorusuna "Bir dostumu ziyarete geldim" karşılığını verdi.



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