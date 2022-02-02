"Telefon numaranızı hiç değiştirdiniz mi?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt: İşletenlerin sayısı artıkça mecburen numarayı değiştiriyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon numarasıyla ilgili kendisine gelen soruyu yanıtladı.

Trabzon'da gençlik buluşması etkinliğine katılan Erdoğan, "Telefon numaranızı hiç değiştirdiniz mi, sizi işleten oluyor mu?" sorusuna Erdoğan, “Bazen iş alıp başını gidiyor. İşletenlerin sayısı artıkça mecburen numarayı değiştiriyoruz” yanıtını verdi.

Erdoğan, Twitter hesabından bu diyalogu, "Telefon numaramı değiştiriyor muyum, işleten oluyor mu, diye sordu fötr şapkanın yakıştığı uşağımız…" notuyla paylaştı.