-''Telefon Kütüphanesi Projesi'' hayata geçti İSTANBUL (A.A) - 03.12.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, sosyal sorumluluk anlayışının artık sadece devlet dairelerinin işi olmaktan çıktığını belirterek, üniversitelerin ve büyük işletmelerin de buna önem verdiğini söyledi. Türk Telekom, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı (GETEM) işbirliğiyle ''Telefon Kütüphanesi Projesi''ni hayata geçirdi. Projenin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Yıldırım, kütüphanelerde sessizliğin esas olduğunu, ancak Türk Telekom'un bu projesiyle sesli bir kütüphane oluşturulduğunu, bu anlamda projeyi çok anlamlı bulduğunu söyledi. Türkiye'de engellilerin artık gündemde olduğunu, kendine has yasaları bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, Maliye Bakanlığının harcama kalemlerinde özürlüler faslının olduğunu anlattı. Engellilerin sadece ihtiyaçlarını görmenin yetmeyeceğini, işin manevi boyutunun da çok önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, bu konuda gerçekleştirilen projeleri hatırlattı. Sosyal sorumluluk anlayışının artık sadece devlet dairelerinin işi olmaktan çıktığının altını çizen Yıldırım, üniversitelerin ve büyük işletmelerin de buna önem verdiğini anlattı. -Projenin amacı- Toplantıda verilen bilgiye göre, yüzlerce sesli kitabın Türk Telekom'un görme engelli müşterilerine ücretsiz olarak sunulduğu uygulama, 0 800 219 91 91 numaralı telefon üzerinden hizmet veriyor. Hizmetten faydalanmak isteyenler, görme engelli olduklarına dair bir raporla GETEM'e başvurarak şifre alabiliyor. Kullanıcılar aldıkları şifreyle 200'den fazla sesli kitaba ücretsiz olarak erişebiliyor. Sadece ev telefonları üzerinden faydalanılabilen Telefon Kütüphanesi'nin kullanıcıları, dilediği kitabı seçme, bir sonraki aramada kaldığı yerden devam etme ya da bölümler arasında ileri-geri gidebilme gibi gelişmiş özelliklerden de yararlanabiliyor.