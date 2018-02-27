Telefon dolandırıcısının 'polisim' yalanına inanıp parasını kaptırdı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, işçi emeklisi Tahsin A. (70), kendisini \'polis\' olarak tanıtan telefon dolandırıcısının yalanına inanarak, bankadan çektiği 68 bin 750 TL\'sini verilen hesaba yatırdı. Polis operasyonuyla İstanbul\'da yakalanan dolandırıcı E.Ş., tutuklanırken, para ise bulunamadı.

Merkez Kurtuluş Mahallesi\'nde oturan Tahsin A.\'yı telefonla arayan E.Ş., kendisini polis, yanındakini de savcı olarak tanıttı. Dolandırıcı, Tahsin A.\'ya; GSM operatörünce telefon abonesi yapıldığını, kendisine yüklü miktarda borç çıkarılacağını, bunu yapanın banka şubesinde olduğunu, yakalanması için de yardım istediklerini söyledi. Telefon konuşmasının ardından banka şubesine giden Tahsin A., çektiği 68 bin 750 TL\'yi dolandırıcının bildirdiği hesap numarasına yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığı anlayan Tahsin A., polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Karabük Emniyet Müdürlüğü\'nce olayla ilgili soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile de irtibata geçildi. İstanbul\'da yakalanan E.Ş., gözaltına alınırken, para ise bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen E.Ş., tutuklandı.



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