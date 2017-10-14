Telefon dolandırıcısı 2 kişi gözaltına alındı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesi\'nde kendilerini \'polis\' olarak tanıtıp, telefonla 5 kişinin toplam 150 bin lirasını dolandırdıkları öne sürülen 28 yaşındaki Samet T. ile 20 yaşındaki Tevrat T. İstanbul\'da yakalanarak ilçeye getirildi.

Tavşanlı İlçesi\'nde telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtan ve banka hesaplarının terör örgütünün eline geçtiğini söyleyen Samet T. ile Tevrat T., 5 kişiden 150 bin lira para aldı. Şüpheliler daha sonra özel bir otomobille Kütahya kent merkezine gitti. Dolandırıldıklarının farkına varan 5 kişi, durumu polise ve jandarmaya bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilere ait otomobil, Kütahya kent merkezinde park halinde bulundu.

Ekipler, 2 şüphelinin yolcu otobüsü ile İstanbul\'a gittiğini belirledi. İstanbul yakınlarında güvenlik güçlerinin durdurduğu otobüsteki 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi.

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