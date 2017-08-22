Telefon dolandırıcılığı zanlıları Suriyeli çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde telefonla aradıkları iki kişiyi, kendilerini \'polis\' olarak tanıttıktan sonra dolandırmaya kalkışan 2 kişi yakalandı. Yakalanan zanlıların Suriyeli olduğu ortaya çıktı.

Olay, 18 Ağustos günü Zafer Mahallesi\'nde meydana geldi. Telefonla aradıkları kişilerin, \"Adınız terör örgütü ile irtibatlı\" diyerek korkutulup paralarını alan iki şüpheli, polisn takibi sonucu yakalandı. Dolandırıcılık zanlıları, 17 Ağustos günü, E.E.\'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. E.E.\'den 8 bin Euro para isteyen dolandırıcılar, önceden belirlenen bir yerde buluştukları vatandaştan parayı alarak kayıplara karıştı. Aynı şüpheliler, bu kez 18 Ağustos\'ta aradıkları A.A.\'yı da aynı yöntemle dolandırarak 31 bin TL\'sini aldı. İki vatandaş da dolandırıldıklarını anlamaları üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, ihbar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirledikleri 2 şüpheliyi Zafer Mahallesi\'nde yakaladı. Suriye uyruklu şüpheliler M.H. ve M.E.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suriye uyruklu M.H. sevk edildiği adliyede tutuklandı. M.E.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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