Tel Aviv'de silahlı saldırı; 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Tel Aviv kentindeki en büyük kapalı pazar yerinde silahlı kişiler tarafından açılan ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Tel Aviv emniyeti, saldırıyı düzenleyen iki kişinin de yakalandığını, polisle girdiği çatışmada yaralanan bir saldırganın ameliyata alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada saldırıyı düzenleyenlerin ikisinin de Batı Şeria'daki El Halil (Hebron) kenti yakınlarındaki Yatta kasabasından, aynı aileye mensup kişiler olduğunu açıkladı.

Tel Aviv emniyet müdürü saldırıyı "Çok ciddi bir terör olayı" sözleriyle niteledi ve yerel basında çıkan 'Üçüncü saldırgan kaçtı' haberlerinin doğru olmadığını ifade etti.

Emniyet Müdürü Chico Edri, "Teröristler yakalandı ve kullandıkları silahlar da ele geçirildi" diye konuştu.

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yaşandığı bölgeye geldi.

TSİ 21.30 sularında gerçekleşen saldırı anına dair video görüntülerinde kalabalık grupların olay yerinden koşarak kaçmaya çalıştığı ve ambulansların bölgeye geldiği görülüyor.

Saldırının yaşandığı Sarona Pazarı'nda çok sayıda dükkan ve restoran bulunuyor ve pazar hem İsrail Savunma Bakanlığı'na hem de Genelkurmay Başkanlığı binasına oldukça yakın bir noktada bulunuyor.

İsrail televizyonu Kanal 10'a konuşan bir görgü tanığı, oğlunun doğum gününü kutlamak için Sarona'ya geldiklerini, silah seslerini duyar duymaz bölgeden kaçmaya çalıştıklarını söyledi ve "Bebek arabasını da koşa koşa itti ve kaçtık. Etrafta ne olduğunu anlamaya çalışan insanlara da uyardık" dedi.